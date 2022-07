Von Thomas Öchsner

Es kann ganz schnell gehen: Profis hebeln ein Standardfenster in zehn Sekunden auf, schon ist der Schmuck weg. Starkregen überschwemmt den Weinkeller, Dutzende Flaschen im Wert von mehreren Hundert Euro zerbrechen in viele Scherben. Im Bad löst eine defekte Waschmaschine einen Brand aus, das gesamte Mobiliar einer Wohnung wird unbrauchbar. In solchen Fällen hilft eine Hausratversicherung, mit der Mieter genauso wie Eigentümer im Prinzip alle beweglichen Gegenstände in ihrem Zuhause versichern können, Elektrogeräte oder Möbel genauso wie Teppiche oder Bücher, Kleidung oder Bargeld.