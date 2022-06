Von Lars Klaaßen

Die Energiepreise steigen und steigen. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Situation besonders verschärft, vor allem bei Gas und Öl. Wer in einem älteren Haus wohnt, bekommt die steigenden Kosten deutlich zu spüren, kann seine Ausgaben aber in der Regel durch eine Reihe von Sanierungsmaßnahmen auch erheblich senken. Aber wie gelingt das am besten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.