21. September 2018, 18:56 Uhr Hambacher Forst Hauptsache, Kohle

Die Klimaziele stehen fest, Deutschland verfehlt sie immer wieder, und doch wird weiter Braunkohle gefördert. Leserinnen und Leser verstehen nicht, wie sich Politik und Wirtschaft so gegen die Vernunft stellen können.

SZ-Zeichnung: Karin Mihm (Foto: )

"Verheizte Heimat" vom 14. September und "Revierderby" vom 12. September:

Saurierarbeitsplätze

Der Artikel "Verheizte Heimat" beschreibt das Kernproblem absolut zutreffend. RWE geht nach dem Motto vor: "Hauptsache, wir machen die Kohle!" Auch von den sogenannten konservativen Politikern ist gegen diese Strategie nichts Wesentliches zu hören. Das Bewahren der "Heimat" beschränkt sich offensichtlich auf hübsche Folklore und schöne Panoramabilder. Das Versagen der Politik wird befeuert durch das krampfhafte Festhalten der Gewerkschaften an "Saurierarbeitsplätzen".

Die Energiewende wurde nicht erst gestern beschlossen; die Jahre sind ohne erkennbare ernsthafte Anstrengungen zur Entwicklung eines umfassenden Ausstiegskonzepts dahingegangen. Es zeigen sich beklemmende Parallelen zum Dieselskandal. Quo vadis, Bundesrepublik? Gestern standen wir vor dem Abgrund - am Hambacher Forst. Sind wir bald einen Schritt weiter?

Dr. Peter Ochlich, Schönau

Die pure Vernunft

Hambacher Forst beschäftigt mich. Da sind junge Menschen, die wissen, was das Entscheidende für ihre Zukunft sein wird. Es sind Menschen, die noch Kinder bekommen werden. Es ist die pure Vernunft, aus der Kohle auszusteigen und das Klima zu schützen. Wie kann man noch Wälder roden, wenn man weiß, es ist umsonst? Warum ist die Empörung nicht genauso groß wie in Chemnitz? Wo sind die Menschenmassen? Wir haben gerade eine Hitzeperiode hinter uns. Alle Zeichen stehen auf eine veränderte Zukunft. Wie können vernunftbegabte Menschen eine solche Entscheidung treffen? Wieso kann kein geordneter Rückzug erfolgen? Wissenschaftler sind sich einig, es gibt den Klimawandel. Wo sind die Diskussionen? Was macht unsere Regierung? Es sind keine linken Spinner. Es sind Menschen, die sich um die Zukunft sorgen, genauso wie Demokraten sich um die Demokratie sorgen. Alles hat seine Berechtigung. Es würde mich freuen, wenn es auch hier Konzerte und Solidarität mit den Klimaschützern gäbe.

Christiane von Zahn, Gundelfingen

Schädliche Effizienzsteigerung

Für eine vor Effizienz berstende Exportnation, die nun auch noch Strom in die argwöhnischen Nachbarländer exportiert, ist eine weitere Effizienzsteigerung geradezu schädlich. Und das in mehrfacher Hinsicht: Deutschland wird sich mit noch mehr Wirtschaftsdominanz keine Freunde machen. Die vollständige Ausbeutung von Energieressourcen nimmt künftigen Generationen die Möglichkeit, in Krisensituationen auf eine Reserve zurückgreifen zu können. Die Erzeugung von überflüssigem Strom durch Verbrennung von Braunkohle schädigt durch das massenhaft emittierte CO₂ unnötig die Umwelt. Der unter anderem für den CO₂-Haushalt so wichtige Wald über den gewinnträchtigen Braunkohleflözen, die "grüne Lunge" für Großstädte wie Köln, wird vernichtet. Also auch noch der letzte kleine Filter, der wenigstens einen Teil der Emissionen etwa der Kraftwerke Niederaußem oder Neurath kompensieren könnte, wird der enthemmten Profitsteigerung geopfert.

Die "Heizkosten" in dieser unwohnlich gemachten "Heimat" summieren sich aus Landschaftszerstörung, ausgetrockneten Flüssen und Seen, Entschädigungsmillionen für die Landschaft und im Sommer steigendem Energiebedarf für Klimaanlagen. Der Zwang zum Superlativ bringt letztendlich keinen Nutzen.

Dr. Dietrich W. Schmidt, Stuttgart

Platz schaffen

Fast täglich kommt eine neue Pressemitteilung aus irgendeinem Wirtschaftsverband mit Klagen über den Fachkräftemangel. Es müssten angeblich jährlich 100 000 Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden, um dem Fachkräftemangel abzuhelfen. Und dann soll es nicht möglich sein, 20 000 Fachkräfte aus der Braunkohlewirtschaft in neue Stellen zu vermitteln?! Wie passt das zusammen? Und wenn die Beschäftigten aus der Braunkohlewirtschaft ihren neuen Arbeitsplatz nicht an ihrem jetzigen Wohnort finden, sollte man sie geflissentlich daran erinnern, dass für ihre Arbeitsplätze Hunderttausende Mitbürger ihren Wohnort verlassen mussten, um für die Braunkohlebagger Platz zu machen. Das ist schließlich Teil des Geschäftsmodells der Braunkohlewirtschaft. Wieso soll es dann für deren Beschäftigte unzumutbar sein, für einen neuen Arbeitsplatz den Wohnort zu wechseln?

Dr. Petra Hemptenmacher, Troisdorf

Es ist schon fast zu spät

Die Frage, um die sich alles drehen muss: Wann wird ein umgehender Ausstieg aus der Braunkohle alsbaldigst erreicht? Es gibt überhaupt keine Alternative, wenn man das Klima retten und die Erderwärmung stoppen möchte: Man muss in Deutschland die Braunkohleförderung und -verbrennung schnellstens beenden!

Der aktuelle Symbolkonflikt um den Hambacher Wald darf nicht davon ablenken, dass man mit der Natur keine Kompromisse schließen kann, sie verhält sich nach unerbittlichen eigenen Gesetzen; und dass sich auch ein Großkonzern RWE samt der ihm nahestehenden Politik den physikalischen und biologischen Gegebenheiten beugen muss und nichts an den Grundtatsachen des Lebens ändern kann.

Aller seriösen Wissenschaft ist klar: Die Zeit drängt; es ist schon sehr spät, fast zu spät!

Ludger Gaillard, Göttingen

Eins und eins zusammenzählen

Um weiterhin großzügig, aber extrem klimaschädlich Braunkohle verstromen zu können, werden Wälder abgeholzt und Gruben erweitert. Verbal wird gleichzeitig angesichts des Klimawandels die E-Mobilität propagiert. Was denn nun? Wer kann hier nicht eins und eins zusammenzählen?

Bernhard Michelfeit, Kassel

Dem Wald so fremd

Wenn es nicht zum Heulen wäre, könnte man laut lachen darüber, dass die Polizei zur Vorbereitung der Rodung "waldfremde" Gegenstände entfernt. Was der Konzern RWE mit dem Wald vorhat, ist ja wohl das Waldfremdeste, was man sich überhaupt vorstellen kann.

Susanne Tillich, München