Von Annika Werner, Ziemetshausen

Jonathan, Souad, Milo und Elina klettern auf die Bauschutthügel neben dem Schuppen, tollen oben herum und stecken die Köpfe über den Zaun: "Guckt mal!", rufen sie den Erwachsenen unten zu. Außer beim Baby, das sich in den Arm seiner Mutter kuschelt, ist erst mal nicht klar, wer zu wem gehört. Willkommen auf dem Zusamhof in Ziemetshausen bei Günzburg. Der Name ist passend, stammt allerdings von dem Flüsschen Zusam, das sich dahinter durch die Landschaft schlängelt. Seit einem halben Jahr leben hier drei Paare gemeinschaftlich mit ihren fünf Kindern in dem apricotfarbenen Hofhaus mit den weißen Fensterläden.