Von Thomas Öchsner

Es geht um eine Jahrhundertreform, die im Prinzip alle Bundesbürger betrifft, egal ob sie in den eigenen vier Wänden wohnen, einen Acker besitzen, Waldeigentümer sind oder Miete zahlen. Alle zahlen Grundsteuer - in Zukunft aber entweder mehr oder weniger. Fast 36 Millionen Grundstücke sind für die Steuerreform neu zu bewerten. Und dabei müssen die Eigentümer mithelfen. Was dabei zu tun ist und was die Finanzämter alles wissen wollen - die wichtigsten Fragen und Antworten.