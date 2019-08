Medial ist sie mindestens so erfolgreich wie Donald Trump, hieß es in einem SZ-Kommentar sinngemäß. Das war einigen Lesern zu viel des Guten. Mancher will weniger über Greta lesen, andere loben genau die breite Berichterstattung.

SZ-Zeichnung: Michael Holtschulte

Zu " Unter Nackten" vom 14./15. August:

Zu viel mediale Aufmerksamkeit

Wenn ich die SZ diese Woche durchblättere, frage ich mich schon, wie viel Greta ich eigentlich noch ertragen muss. Greta ist eine 16-Jährige, die wohlbehütet aufgewachsen ist und in ihrem Leben noch nichts geleistet hat, sieht man einmal davon ab, dass sie das Schuleschwänzen für das Klima salonfähig gemacht hat. Zur Projektionsfläche, als die sie im Kommentar bezeichnet wird, wurde sie nicht durch irgendeine Leistung, sondern einzig und allein durch diese absurd-groteske mediale Überhöhung, die sie von Anfang an erfahren hat und erfährt. Etwas Neues zu verkündet hat sie nicht, und dass sie überhaupt etwas öffentlich verkünden darf und herumgereicht wird, als wäre sie Jesus, ist nicht ihr, sondern den Medien geschuldet. Da habe ich vor Aktivisten, die sich beispielsweise in Südamerika unter Lebensgefahr gegen die Abholzung der Regenwälder stemmen, mehr Respekt.

Jakob Weissbecker, Baldham

Das Problem wird ignoriert

Greta-Bashing scheint in Mode zu kommen. Da wird Greta Thunberg als Populistin dargestellt und allen Ernstes mit Trump verglichen. Trump bedient die Ängste und Vorurteile von bestimmten Bevölkerungsteilen, hetzt, spaltet, verachtet und versucht, demokratische Institutionen zu diskreditieren, um daraus politisches Kapital für sich zu schlagen. Was bitte hat das mit Greta zu tun?

Es stellt sich die Frage, was hier passiert. Statt Greta dankbar zu sein und sie zu unterstützen, wo es nur geht, wird nun kritisiert. Wie Eltern, die mit einer Mischung aus Missfallen und Amüsement von oben auf den Idealismus ihrer Kinder schauen, arrogant und auch aus Selbstschutz die Forderungen und Kritik des Nachwuchses vom Tisch wischen. Das Problem ist nur, dass ich keinen Grund mehr sehe zu glauben, dass diese Elterngeneration, die derzeit die großen Parteien beherrscht und Unternehmen leitet, unsere existenziellen Probleme lösen wird. Lindner, Kramp-Karrenbauer & Co. sind die eigentlichen naiven Idealisten, weil sie immer noch glauben, dass sich die Probleme schon irgendwie lösen lassen, ohne etwas Fundamentales an unserem Lebensstil zu ändern.

Dr. Udo Kords, Wedel

Abwägungssache

Bei allem Respekt vor konsequentem Handeln, aber muss man nicht auch manchmal völlig pragmatisch Vor- und Nachteile abwägen? Will sagen: Ist es nicht wirklich einfacher, leichter, sicherer, schneller und vielleicht sogar ökologisch sparsamer, zwei Plätze im Flugzeug zu belegen, das eh über den Atlantik fliegt? Diese Segeltour läuft Gefahr, ein Event zu sein, das vom eigentlichen Ziel ablenkt.

Gerlinde Gropper, Aschau im Chiemgau

Eine politische Jugend

Greta Thunberg hat mit ihren Aktionen erreicht, dass in zahlreichen Ländern die jungen Menschen für das Klima auf die Straße gehen und eine bis vor Kurzem sehr unpolitische Jugend sich politisch engagiert. Ohne die "Fridays-for-Future"-Bewegung würde bei uns das Thema Klimawandel in der öffentlichen Diskussion nicht diesen Rang einnehmen. Dass Greta Thunberg es versteht, mit spektakulären Aktionen, wie mit dem Segeltörn nach Amerika, in die Medien zu kommen, kann man nicht ihr vorwerfen, sondern den Medien, die sonst nicht über ihre Forderungen berichten. Dass Karin Janker ihr Agieren mit Trump vergleicht, ist völlig abwegig. Greta Thunberg richtet sich nicht gegen die Etablierten und maßt sich auch nicht an zu sagen, was zu tun ist. Sie fordert lediglich, darauf zu hören, was die Wissenschaftler seit 30 Jahren sagen.

Winfried Wolf, Hamburg

Wie David gegen Goliath

Die Gleichsetzung von Trump und Thunberg empört und ist mit ihrer suggestiven Alliteration der SZ nicht würdig. Während der mit fragwürdiger Mehrheit gewählte Autokrat kraft Amtes politische Bedenken und Anstandsregeln überrennt, hat es Thunberg in einer anspruchslosen Aktion verstanden, die von der Politik übersehenen wissenschaftlichen Warnungen spektakulär in Erinnerung zu rufen. Wie auf wenige andere Figuren der Geschichte trifft auf Greta Max Webers Charismabegriff zu. Ihre Aktion löst weltweit Zustimmung aus; ihr Solipsismus stößt - im Gegensatz zum Trumpismus - auf Zustimmung und lässt hoffen. Die Autorin fabuliert am Andersen-Märchen entlang; einem Kommentar zu Greta hätte besser das David-Goliath-Modell entsprochen.

Dr. Ulrich Dittmann, Seefeld

Kritik muss erlaubt sein

Der Kommentar hat ein unbequemes Faktum angesprochen, welches bisher weitgehend ignoriert wird und mich sehr besorgt. In Gesprächen mit Menschen, mit denen ich für gewöhnlich weitgehend übereinstimme, habe ich in den letzten Monaten des Öfteren festgestellt, dass jegliche Kritik an der Berichterstattung über Greta Thunberg abgelehnt wird, und man stattdessen mit Vorwürfen der Klimawandelleugnung konfrontiert wird. Es ist beinahe so, als gäbe es eine Einlasskontrolle für politische Meinung - entweder man akzeptiert das Gesamtpaket oder wird zum Feind. Auf beiden Seiten des Spektrums findet eine Abkehr von Experten und Institutionen statt. Stattdessen fällt die Gesellschaft auf Figuren zurück, zu denen sie als Leitfigur aufblicken können.

Die Themen und Probleme, welche die Welt heutzutage bewegen, sind so global und komplex, dass sich der Allgemeinbürger kaum mehr damit auseinandersetzen möchte oder kann. Zur persönlichen Lösung dieser Misere sehnen sich anscheinend viele nach einer Leitfigur im Sinne von Webers charismatischem Herrscher, einer Einzelperson, der man sein volles Vertrauen und seine eigene Verantwortung für die Lösung aller Probleme übertragen kann. Die Hauptsache scheint zu sein, dass man diese Leitfigur ohne Zweifel unterstützt. Ob man selbst im Sinne der Bewegung handelt, ist Nebensache.

Klimawandelleugnern und EU-Gegnern muss eine offene und ehrliche Gesellschaft gegenüberstehen. So wichtig es ist, den Klimawandel so schnell wie möglich zu bekämpfen, den Frieden in Europa zu wahren und eine humane Flüchtlingspolitik zu etablieren, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir an unseren freien, demokratischen Werten festhalten und Diskurs nicht nur zulassen, sondern fördern müssen. Vieles, was Thunberg fordert, ist richtig. Es gibt aber politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Realitäten, die nicht ignoriert werden können. Diese müssen diskutiert und den Forderungen einer nahezu uneingeschränkten Nachhaltigkeitsrevolution gegenübergestellt werden, um Lösungswege zu finden.

Sebastian Lück, Berlin