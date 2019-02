1. Februar 2019, 18:49 Uhr Grenzwerte Das Maß aller Dinge

Welche Stickoxid-Grenzwerte sollen nun eigentlich gelten? Ab wann wird es gesundheitsschädlich? Was in vielen Leserbriefen zum Thema festzustellen ist: Es herrscht in höchstem Maße Verunsicherung und Verärgerung.

Ganze Arbeit geleistet

Ein Stoßseufzer der Erleichterung, endlich geschafft! Fahrverbote in München sind vom Tisch. Man hat es der Autolobby diesmal nicht leicht gemacht, aber sie hat ganze Arbeit geleistet. Gratulation. Zwar wurden die Messwerte an den Fahrzeugen manipuliert. In den USA wurden den Bürgern dafür Entschädigungen gezahlt, in Deutschland gestattet man es ihnen gerade mal, den Weg durch die Instanzen zu gehen. Zwar wurden die Grenzwerte der Luftbelastung vielfach gerissen. Aber das darf man nicht so eng sehen. Diese Grenzwerte sind doch nur Empfehlungen. Man muss sie hinterfragen. Lungenfachärzte haben sich beeilt, Persilscheine auszustellen. Wenn die Gerichte da zu kleinlich sind, dann muss man eben die Gesetze ändern, oder wie in Bayern die Gerichtsurteile einfach ignorieren.

Überhaupt hat man ganz falsch gemessen. Man nehme sich Nachbarstaaten zum Vorbild, denen man sonst nur zeigt, wo der Hammer hängt. Und siehe da, man stellt fest, dass man ausgerechnet da gemessen hat, wo die Belastung zu groß ist, an belebten Straßen. Wenn man anderswo misst, dann sieht es gleich viel besser aus. Ich empfehle da mal Messungen auf der Zugspitze. Kann man die Deutschen überhaupt noch ernst nehmen?

Dr. Rainer von Mellenthin, München

Weniger klug als erhofft

Die Luft in München "sauberer als befürchtet", und das als Titel auf der ersten Seite! Geht's noch? Meine Frau, "gesünder als befürchtet", meine Tochter "dümmer als erhofft" usw. Bei Verben, die etwas Negatives oder Positives bedeuten, muss auch in der Steigerung das Adverb negativ oder positiv zu verstehen sein. Also die Luft in München "weniger verschmutzt als befürchtet", meine Frau "weniger krank als befürchtet", meine Tochter "weniger klug als erhofft". Allenfalls hätte neutral formuliert werden können: Luft sauberer als vermutet. Das nächste Mal also bitte wie erhofft.

Bernd Seiler, Bielefeld

Motivation unklar

Das Verkehrsministerium, durch im besten Falle fahrlässige Unterlassungen in der Kontrolle der Abgaswerte schuldhaft verstrickt in den Diesel-Betrug, sieht sich außerstande oder ist nicht willens, die Automobilindustrie zur Behebung der angerichteten Schäden zu zwingen. Der Unmut der Bevölkerung wächst. Das Dilemma wird bedrohlich. Da taucht, oh Wunder, mittels einer Stellungnahme von 100 Lungenärzten zu angeblich überzogenen Grenzwerten plötzlich wie bestellt die Rettung auf. Zudem wird die Deutsche Umwelthilfe, die den Betrug mit akribischen Messungen eindeutig belegt, diskriminiert und in die Ecke der kriminellen Abmahnbranche gestellt. Die Autoindustrie ist plötzlich nicht mehr Täter, sondern Opfer überzogener Beschuldigungen. Das Verursacherprinzip wird umgekehrt. Betrug lohnt sich.

Dabei handelt es sich bei der Gruppe von 100 Lungenärzten nur um eine geringe Minderheit von insgesamt ca. 4000 Pneumologen in Deutschland, von denen sich ein Großteil, inklusive des Präsidenten des Bundesverbandes, von dieser Aussage deutlich distanzieren. Die Unabhängigkeit und die Motivationslage der 100 Lungenärzte sind zumindest unklar, und die Qualität der Stellungnahme ist zweifelhaft. Nur anhand des Erscheinungsbildes einer Lungenerkrankung bis hin zum Krebs kann ohne detaillierte Studien keine Aussage über deren Ursachen durch eine langfristige schadstoffbedingte Schädigung getroffen werden. Solche Studien wurden von dieser Gruppe nicht durchgeführt. Die Grenzwerte dagegen sind durch eine Vielzahl epidemiologischer Studien im Labor und im Umfeld belegt. Die Politik hat nach eingehender Prüfung die Empfehlungen der Kommission auf europäischer Ebene ratifiziert.

Klaus Neumann, Lenggries

Anstieg des CO₂-Ausstoßes

Jeder, der ein Emissionsmessgerät bedienen kann, weist ohne Probleme nach, dass eine brennende Kerze ungefähr so viel Stickoxid emittiert, wie es ein Auto ausstoßen dürfte. Unabhängig von der Intervention der Lungenfachärzte erhebt sich die Frage, ob nicht diese einfache Tatsache genügt, um die Absurdität des Grenzwertes zu belegen. Bei der Klimakonferenz in Kattowitz ging es darum, dass der CO₂-Ausstoß weltweit reduziert werden muss. Auch wir haben uns dazu verpflichtet. Unsere Autos werden nach ihrem CO₂-Ausstoß besteuert. Das bringt den politischen Willen zum Ausdruck, diesen Klimakiller zu reduzieren. Der niedrige Stickoxid-Grenzwert bewirkt aber einen deutlichen Anstieg des CO₂-Ausstoßes, der durch den Straßenverkehr erzeugt wird. Wir geben in diesem Bereich gewonnenes Terrain wieder auf. Darüber freut sich die Mineralöl-Industrie. Denn die Alternative zum Diesel ist in erster Linie der Benziner. Und Elektromobilität ist (noch) nicht die ersehnte Alternative. Die Politiker, die geschworen haben, Schaden vom Volk abzuwenden, tun das Gegenteil und schädigen die vielen Dieselfahrer finanziell in einem nie gekannten Ausmaß, ohne dass dabei irgendein Vorteil herauskommt.

Richard Schnitzer, Wiesbaden

Endlich die Wende schaffen

Wenn es um die Entlastung der Umwelt geht: Mehr Bahn, weniger Auto führt am wirksamsten zum Ziel. Deutschland braucht eine Wende in der Verkehrspolitik. Die Bundesregierung muss die Bahn wettbewerbsfähig machen: schneller, billiger, leistungsfähiger. Damit würde sie nicht nur die Umwelt entlasten, sondern zugleich den drohenden Verkehrsinfarkt auf der Straße abwenden. Gigaliner, Autobahn-E-Oberleitungen, selbstfahrende Autos und Minibusse sind nicht zielführend. Leider hüllt sich hierzu die von der Bundesregierung berufene Kommission in Schweigen.

Hans Lafrenz, Hamburg

Vernunft, ein Fremdwort

Kaum wurde bekannt, dass die Expertenkommission des Verkehrsministeriums in ihren Vorschlägen zum Klimaschutz ein Tempolimit erwogen hat, schon wurde von unserem Verkehrsminister reflexartig dagegen gewettert. Jetzt wurde gar nur die Diskussion darüber von der Regierung abgewürgt. Hasenfüßigkeit nannte man so ein Verhalten früher. Und der Name passt! Wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen unsere Politiker vor der Macht der Industrie. Angst lähmt, rationale Entscheidungen kann man so nicht treffen.

Ich frage mich, was die vielen Expertengremien bezwecken sollen, wenn man deren Vorschläge gar nicht ernsthaft überdenken möchte. Ein Tempolimit in Deutschland, darüber kann man streiten, aber ich hatte die Hoffnung, dass über dieses urdeutsche Tabu jetzt endlich mal mit Argumenten gestritten wird.

Angeblich befinden wir uns im postfaktischen Zeitalter, viele Politiker weltweit entscheiden über uns und unsere Nachfahren nach ihrem momentanen Gefühl und nicht nach Faktenlage. Und unser Verkehrsminister gehört offensichtlich auch zu jenen, die seriöse Argumente nicht mehr als Diskussionsgrundlage brauchen. Es ist erschreckend zu sehen, dass wir von Menschen regiert werden, für die Vernunft ein Fremdwort ist. Wie wäre es dagegen, wenn wir von unseren Politikern kreative Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit bekommen würden, wenn sie uns mitnehmen würden mit ihrem unbedingten Willen, die Probleme der Welt zu lösen. Aber dazu gehört Mut und dazu gehören Visionen. Und dazu braucht man Größe.

Maria Maak, Winterhausen

Bedrohte Glaubenssätze

Dass Abgase schädlich sind und Grenzwerte wichtig, wird kaum jemand bestreiten. Einen strikt wissenschaftlichen Nachweis für oder gegen einen bestimmten Grenzwert zu behaupten oder zu verlangen, ist jedoch absurd. Lediglich auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse werden subjektive Schätzungen und Bewertungen vorgenommen. Das zeigt auch die willkürliche Festsetzung der Werte für unterschiedliche Räume und Situationen.

Kern der Diskussion ist daher nicht die wissenschaftliche Fundierung. In dieser Kontroverse geht es um Verhältnismäßigkeit, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Wenn trotz kontinuierlich sinkender Belastung durch CO₂ und Feinstaub die Grenzwerte, die teils auf absurden Messungen beruhen - etwa an verkehrsreichen Orten, an denen sich niemand länger als zwei Minuten aufhält -, eingeklagt werden und zu Fahrverboten führen, die letztlich die Abgasbelastung nicht verringern, sondern nur verteilen, kommen klar denkende Menschen schon ins Grübeln.

Den zweifelnden Lungenärzten "Raserei" vorzuwerfen, während die Gegenseite mit "Holocaust"- und "Reichsbürger"-Vergleichen aufwartet, halte ich für ziemlich dreist. Es zeigt aber auch, dass es hier nicht etwa um Wissenschaft, um sachliche Auseinandersetzung geht. Offenbar sehen einige tatsächlich ihre Glaubenssätze bedroht.

Dr. Rolf-R. Hoffmann, Hamburg