Einkommen, Alter, Kaufverhalten: Haßloch in der Pfalz ist Deutschland in klein. Deshalb testeten Konsumforscher hier mehr als 30 Jahre lang neue Produkte in den Supermärkten. Seit Dezember ist das Experiment zu Ende. Und jetzt? Ein Besuch.

Von Julian Erbersdobler, Haßloch

Wie beginnen? Vielleicht mit Hubert Nowack und seinen Würsten, oder wie er sagt: Würschtelsche. 15 Paar hängen noch in seinem Laden in der Ohliggasse, natürlich alle schon vorbestellt. Die Metzgerei führt Nowack in dritter Generation. Seit fast 50 Jahren steht er selbst hinter der Theke. Und das nicht irgendwo, sondern in Haßloch.