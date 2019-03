27. März 2019, 18:46 Uhr Frauenrechte Die Vision ist zu simpel

Wenn Frauenförderung halbe-halbe bedeuten soll, wie in SZ-Kommentaren anklang, geht das manchen Lesern zu weit. Konkret beim Wahlrecht sei eine solche Forderung nicht vom Grundgesetz gedeckt, schreibt ein Leser.

Zu "Lieber angestellt" vom 1. März, "Parité" vom 9./10. Februar und "Die halbe Welt" vom 2./3. Februar:

Die deutschen Frauen sind also benachteiligt, sie bekommen nicht genug ab vom Kuchen? Das ist einfach nicht wahr. Schließlich haben Frauen die gleichen beruflichen Möglichkeiten wie Männer, welche sie auch nutzen. Deswegen sind die Hälfte aller Studenten Frauen, ebenso wie die Hälfte aller Richter und Ärzte. Unser Kanzler ist eine Frau, fast die Hälfte aller Minister, ebenso wie die Vorsitzenden der beiden Regierungsparteien. Davon, dass Frauen fünf bis sieben Jahre älter als Männer werden, will ich gar nicht reden. Diskriminierung sieht anders aus.

Dass es Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, oder, allgemeiner, von Beruf und Privatleben gibt, ist schon richtig, nur trifft das beide Geschlechter; schließlich gibt es auch alleinerziehende Väter und Ehemänner mit Kindern, die Teilzeit arbeiten oder es gerne würden. Darüber kann man reden, aber bitte ohne Schaum vor dem Mund.

Thomas Leichner, Wolfratshausen

In dem Artikel "Lieber angestellt" wird die Frage gestellt: Warum gründen immer weniger Frauen? Die Antwort ist unseres Erachtens einfach: weil die Politik das so will und Frauen nicht dumm sind! Arbeitnehmerrechte, Teilzeit, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Krankengeld, Brückenteilzeit, Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit, Freistellung für Schulung, Betriebsrat und Weiterbildung, Streikrecht, Mutterschutz, Erziehungsurlaub. Wer will denn da vom Berechtigten ins Arbeitgeberlager der Verpflichteten wechseln?

Friedhelm und Gabriele Holterhoff, Drensteinfurt

Henrike Rossbach hat in ihrem Artikel "Die halbe Welt" die Vision, dass "jeder zweite Sessel in den Plenarsälen einer Frau zustünde", und sie will das gesetzlich umgesetzt sehen "durch Regulierung der Wahllisten und Direktmandate". Ihre Begründung ist ungemein schlicht: weil jeder zweite Mensch auf der Erde eine Frau sei, wie sie errechnet hat, "da ist halbe-halbe nur fair". "Fair" und "nicht fair", trägt das? Rossbach liegt mit der Argumentation durchaus im Trend, einem weltweit anwachsenden Trend: Falls unser Grundgesetz für eine gesetzlich vorzuschreibende Manipulation von Wahllisten und Direktmandaten nicht genug hergibt, so bleibt ja der Weg, "die Verfassung selbst zu ändern". Das geht an der Hauptsache vorbei: Es geht nicht darum, die halben Plenarsäle voller Frauen zu bekommen, sondern um ein gesetzliches Wahldiktat. Wenn durch Gesetz vorgeschrieben wird, dass Wählerinnen und Wähler in Deutschland halbe-halbe Frauen und Männer zu Abgeordneten wählen müssen, dann ist dies ein eindeutiger Bruch des im Artikel 38 Grundgesetz garantierten Verfassungsgrundsatzes der "freien Wahl". Wir Wähler dürfen, wenn wir das wollen, nur Frauen oder auch nur Männer in die Parlamente wählen, aber das darf uns nicht gesetzlich vorgeschrieben werden.

Das Argument, es sei für Frauen "schwieriger", sich ins Parlament wählen zu lassen, reicht zur Rechtfertigung eines Verfassungsbruchs nicht aus und ist überdies äußerst nebulös; das gehört meines Erachtens in die Kategorie Trumpismus. Trumps "Amerika first" lautet in feministischer Übersetzung: Frauen zuerst!

Albrecht Verron, Frankfurt am Main