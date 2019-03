8. März 2019, 18:49 Uhr Frankreich Macrons Europa-Rede fordert heraus

Das Anliegen des französischen Staatspräsidenten für mehr Europa ist unterstützenswert. Es bleiben aber Zweifel, ob es dabei nur darum geht, im Land nach innen Größe zu demonstrieren.

SZ-Zeichnung: Karin Mihm (Foto: )

"Der bewegte Präsident" und "Der doppelte Macron" vom 6. März, "Macrons Paartherapie" vom 4. März :

Macron, der große Kommunikator, aber primär nur in eigener Sache. Es geht bei diesem Brief wohl eher darum, Frankreich nach innen Größe zu demonstrieren, ihn als einen Wortführer und Ideengeber in der EU darzustellen (der er nicht ist) und ihm eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, wenn es darum geht, sich einer der acht Parteigruppierungen im Europäischen Parlament zuzuordnen. Was bis dato noch nicht geschehen ist. Er wird keine Gruppierung wählen, in der deutsche Parteien dominieren (EVP und S&D). Also bleibt nur, eine eigene Gruppe zu bilden oder sich den "Liberalen" (ALDE) anzuschließen und dort die stärkste Fraktion zu werden. Mit den Grünen wird er kaum gehen.

Er fürchtet den Nationalismus und Populismus, zu Recht. Sein Appell richtet sich also an die ohnehin Überzeugten, die leider wahlfaul sind, siehe die jungen "remainer" beim Brexit-Referendum. Dieses Anliegen ist unterstützenswert.

Die gefährliche Wut in der EU: Bürger haben sich durch die Flüchtlingspolitik ungefragt erlebt. Genauso gefährlich für die EU sind jene, die am Status quo festhalten und die keine Transparenz wollen. Der Beweis: die Task Force von Frans Timmermans, die das Reformvorhaben Nr. 4 (Juncker Weißbuch 2017, Szenario 4: "Weniger aber effizienter") bearbeitete. Sie ist ohne das geringste Ergebnis zu Ende gegangen. Unterstützung des Visionärs Macron, Fehlanzeige. Mir kommt es so vor, die AfD schmiedet die Kanonen gegen "Brüssel", die Hüter der Einstimmigkeit im Europäischen Rat (Regierungschefs) und die Verteidiger der Intransparenz in der Unionsbürokratie liefern die Munition. Dort müssen wahre Reformer ansetzen. Macrons Zeitungskampagne geht da ins Leere.

Dr. Johannes Rauter, Germering

Mehr Macrons, bitte

Einfach toll, dass es wenigstens Macron in der EU gibt! Denn was ist aus Europa geworden, seit vor Jahrzehnten deutsche und französische junge Leute begeistert am Rhein sangen und die Europafahne schwenkten?

Eine riesige Subventionsverteilungsmaschine für Landwirtschaft in Brüssel. Ein Staatenbund, an dem man mit Lug und Trug teilnehmen kann wie Italien. Eine Währungsgemeinschaft, die das Leben auf Pump/Kosten der Gemeinschaft zulässt wie Griechenland (trotz mehrerer Staatsbankrotte in seiner jungen Geschichte). Ein monströser Kostenapparat mit noch 28 Kommissionen, weil jedes Land ein eigenes Kommissariat haben muss. Eine Zentralbank, die seit Jahren zur Subvention südlicher Mitgliedsländer in Billionenhöhe deren wertlose Staatsanleihen zum Nennwert aufkauft. Ein Parlament, das mit sinnlosen Doppelkosten/Zeitvergeudung aus Gefälligkeit gegenüber Mitgliedern sowohl in Straßburg als auch in Brüssel tagt. Eine Kommissionsspitze, die bewusst mit schwachen/abgehalfterten Leuten besetzt wird wie Jean-Claude Juncker oder die farblosen Außenbeauftragten Ashton oder Mogherini und anderen. Und der größte Nettoeinzahler Deutschland labert und führt nicht.

Wo sind all die anderen benötigten europäischen Macrons? Sonst müssen einem ja das Singen und die Begeisterung für Europa endgültig vergehen.

Dr. Joachim Schimmelpfennig, Frechen

Gefährliche Gelbwesten

Es ist den sogenannten Gelbwesten durchaus das Verdienst zuzuschreiben, eine grundlegende Diskussion über soziale Gerechtigkeit angestoßen zu haben. Die politische Stoßrichtung ist allerdings alles andere als demokratisch geprägt und mehr als fragwürdig. Es gibt zwar Kommentatoren in den Medien, die behaupten, die Gelbwesten hätten keine Idee von einem "Danach", nach dem Motto, erst die Revolution, und dann sehen wir weiter. Das ist schlicht falsch. Tatsächlich streben diese "Revolutionäre" erklärtermaßen einen Militärputsch gegen das System der repräsentativen Demokratie an mit dem Ziel, einen General an die Spitze des Staates zu berufen und zwar den früheren Militär-Stabschef Pierre de Villiers, der inzwischen zur Leitfigur der französischen Gelbwesten geworden ist.

Der rechtsradikale Charakter der gelben Bewegung wird auch durch die unglaubliche Gewaltbereitschaft und einen sich in der letzten Zeit steigernden Antisemitismus dokumentiert. Nach einer Umfrage in Frankreich glauben 43 Prozent der Gelbwesten an eine jüdische Weltverschwörung, und die Attacken gegen den renommierten Philosophen Alain Finkielkraut auf offener Straße haben weltweite Empörung ausgelöst. Ich frage mich, was die brutale Gewalt wie das Anzünden von Autos, die Zerstörung von Restaurants und des Triumphbogens Anfang Dezember in Paris und die Bedrohung Andersdenkender mit gerechtfertigtem sozialen Protest zu tun haben. Die Gelbwesten als eine überwiegend reaktionäre, antisemitische und antiökologische Gruppierung stellen dagegen eher eine Gefahr für unsere demokratische Grundordnung dar. Horst Isola, Bremen