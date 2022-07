Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, super Lage: Wer würde nicht gerne in diesem Ferienhaus in Andalusien wohnen?

Viele wünschen sich eine eigene Immobilie an einem Urlaubsort. Wie sich das finanzieren lässt und von welchen Angeboten man am besten die Finger lassen sollte. Ein Leitfaden.

Von Eike Schulze

Vielen juckt es in den Fingern, wenn sie an einem traumhaften Urlaubsort schöne Ferienimmobilien zum Kauf sehen. Spätestens wenn dann aus einer Träumerei Realität werden soll, stellt sich die Frage: Wie lässt sich die Immobilie finanzieren? In vielen Fällen ist die Umsetzung des Wunsches gar nicht so schwierig, wenn bereits eine weitestgehend abbezahlte Immobilie vorhanden ist.