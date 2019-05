3. Mai 2019, 19:00 Uhr Europa vor den Wahlen Eine Frage der Glaubwürdigkeit

Für Leser ist die Europawahl auch eine Frage der Glaubwürdigkeit des Spitzenkandidaten Manfred Weber. Dass er sich als bekennenden Europäer verkauft, seine Partei, die CSU, aber immer wieder gegen die EU geschossen hat, hilft ihm da nicht gerade.

Kontinent als Heimat

In erster Linie bin ich Bayerin, hier geboren und aufgewachsen. Ich liebe meine bayrische Heimat! In zweiter Linie bin ich Deutsche. Ich lebe gern in meiner offenen, demokratischen Heimat, in der ich meine Meinung frei äußern kann. In dritter Linie bin ich Europäerin. Ich bin stolz auf meine europäische Heimat! Eine Heimat ohne Grenzen, in der ich mich mit den anderen Europäern/innen verbunden fühle.

Wer jemals bei einem interkontinentalen Sportereignis wie dem Ryder Cup (Golfmatch zwischen Europa und den USA) dabei war, kann "das Europa" fühlen, und es ist ein unglaubliches Gefühl.

Mir fehlen der Aufschrei und Tatendrang unserer europäischen Volksvertreter, alles dafür zu tun, damit dieses Gefühl Europa weiter bestehen bleibt und für alle Europäer (auch die Briten) eine große Heimat wird, und das, ohne die eigentlichen Wurzeln dabei verlieren zu müssen.

Alexandra Weichselgartner, Ebersberg

Eher eine Enttäuschung

Wird Manfred Weber eigentlich von Polen (Blockade Nord Stream 2), Griechen (Türkei niemals EU-Mitglied) oder doch zunächst von deutschen Wählern zum EU-Ratsmitglied gewählt? Offenbar ist die Europawahl für ihn schon abgehakt, es geht ihm wohl nur noch um die Wahl zum Kommissionspräsidenten. Anstatt "klar die Interessen aller 28 EU-Mitgliedsstaaten in den Blick" zu nehmen, wäre es doch wohl zunächst die Aufgabe, die Interessen Deutschlands in der EU in den Blick zu nehmen. Ist es ernsthaft im Interesse Deutschlands, der Abhängigkeit von Russland, wenn überhaupt gegeben, noch eine weitere von Polen und der Ukraine hinzuzufügen? Russland könnte den Gashahn unabhängig vom Förderweg blockieren. Zusätzlich haben die Transitländer Zugriff auf das Gas, können mitverdienen, den Förderweg blockieren, oder Gas für den Eigenverbrauch abzweigen.

Schade, so ist Manfred Weber für den deutschen Wähler eher eine Enttäuschung für die Europawahlen am 26. Mai 2019; dabei ist es unerheblich, ob er überhaupt zu einer solchen Blockade befugt wäre.

Günter Valdorf, Taufkirchen

Dreiste CSU

Die CSU hatte im Europawahlkampf 2014 mit äußerst Brüssel-kritischen Tönen polarisiert - und auch Kritik aus der Schwesterpartei CDU auf sich gezogen. Zudem machten die Christsozialen vehement gegen eine angebliche "Armutszuwanderung" in deutsche Sozialsysteme mobil. Ihre antieuropäische Haltung wurde noch unterstrichen durch die Wahl von Peter Gauweiler, einem Politiker mit europakritischer Haltung, zum Partei-Vize. Auch hatte die CSU sich bei vielen Themen gegen Europa gestellt. Andererseits hat sie im Wahlkampf gesagt, sie sei für Europa. Da wurde der Spagat zu groß, und die CSU verlor markant Stimmen. Glaubt die CDU/CSU jetzt wirklich, Manfred Weber, der damals auch diese antieuropäische Politik vertrat, plötzlich als Anhänger der europäischen Idee vermitteln zu können? Hoffentlich erkennen die Wähler dieses dreiste Auftreten der CSU. Meines Erachtens geht es der CDU/CSU nur um Pöstchen und Macht, die Institution der EU zum Nutzen der EU-Bürger haben diese Parteien in der vergangenen Legislaturperiode nicht verbessert.

Jörg Hennig, Köln

Fidesz abstrafen

"Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche" (F.W. Bernstein). Glücklich schätzen kann sich, wer mit politischem Alzheimer gesegnet ist. Wie Markus Söder. Der wollte noch vor gut einem halben Jahr die AfD rechts überholen und konnte mit Europa nicht viel anfangen. Hat er das so schnell vergessen? Wenn es die CSU wirklich ernst meint und den "rechten Dumpfbacken und Vereinfachern" nicht das Feld überlassen will, dann sollte ihr Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber, dafür eintreten, Viktor Orbáns ungarische Fidesz-Partei nicht nur zu beurlauben, sondern komplett aus dem konservativen Bündnis EVP rauszuwerfen. Sonst könnte der Eindruck entstehen, er will zwar nichts mit den antieuropäisch gesinnten "Nationalisten, Populisten und Extremisten" zu tun haben, bei der Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten aber auch nicht auf deren Stimmen verzichten, die er dringend benötigt.

Manfred Jagoda, Ismaning

Alte Rezepte

Manfred Weber bewirbt sich um den Posten des Präsidenten der Europäischen Kommission und kennt nicht einmal den Atlas. Er behauptet, Russland habe an der "Ostgrenze des Kontinents" atomare Mittelstreckenraketen installiert. Er meint wohl die Ostgrenze Polens. Geografisch liegt die Ostgrenze des Kontinents am Ural. Der Fehler Webers ist harmlos verglichen mit dem, was darauf folgt: Als "Projekt", um Ost und West (innerhalb der EU) zusammenzubringen, schlägt er "ein gemeinsames europäisches Raketenabwehrsystem in Abstimmung mit der Nato" vor - damit die östlichen EU-Staaten sehen, "dass wir zusammenstehen".

Nicht die Schaffung annähernd gleicher Lebensbedingungen unter den östlichen und westlichen EU-Mitgliedern, die stufenweise Überwindung der haarsträubenden Unterschiede in Löhnen und sozialen Sicherungen, welche die Menschen im Osten zur Auswanderung nach Westen treiben und die Länder ausbluten lassen; nicht ein Zwanzigjahresplan für Afrika, der statt der Interessen der EU-Wirtschaft die Zukunft der afrikanischen Länder an erste Stelle stellt; nicht der Schutz der EU-Mitglieder vor den räuberischen Internetkonzernen - nichts von alledem. Stattdessen mehr Waffen, mehr Feindschaft gegenüber einem europäischen Nachbarland.

Das Projekt EU ist, trotz vieler Schwächen, ein Friedensprojekt, auf das viele Menschen ihre Hoffnung setzen. Es ist nicht nur durch die wieder auflebenden Nationalismen gefährdet. Es ist genauso gefährdet durch Leute, die behaupten, in der politischen Mitte zu stehen, aber die alten Rezepte der Rechten vertreten.

Wolfgang Schamoni, Heidelberg

Die Wähler wollen offenen Streit

Der Artikel "Dilemma in der Mitte" von Stefan Kornelius zeigt in aller Deutlichkeit, dass die europäischen Wähler große Koalitionen in der Mitte des Parteienspektrums nicht goutieren , sondern die moderaten Parteien regelrecht nötigen, wieder durch ein unverwechselbares Profil unterscheidbar zu werden. Die Wähler wollen offenen Streit auf der Parteibühne und verdächtigen Grokos wie die aus CDU/CSU und SPD, das politische Amt nur als ihnen quasi zustehende Pfründe zu betrachten. Die Zwangsehe zwischen Union und SPD in Berlin bekommt beiden Fraktionen überhaupt nicht, was sich voraussichtlich auch in relativ schlechten Ergebnissen in der Europawahl am 26. Mai ausdrücken wird. Was nun die SPD anbelangt, wird mutmaßlich der Juso-Chef Kevin Kühnert am Ende recht behalten, dass die Groko für die SPD ungemein schädlich ist. Es rächt sich, dass nach der letzten Bundestagswahl in der politischen Öffentlichkeit der Bundesrepublik viel zu viel Druck auf die Union und die Sozialdemokratie ausgeübt wurde, unbedingt zusammenzugehen und eine Minderheitsregierung überhaupt gar nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Sigurd Schmidt, Bad Homburg