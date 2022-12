Kraftwerk der Zukunft: Zwei Arbeiter betonieren das Fundament einer Windenergieanlage in Brandenburg. In den nächsten Jahrzehnten wird Deutschland deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen müssen als bislang.

Von Thomas Hummel

Die Zukunft ist heute bereits real, zumindest Teile davon. Zum Beispiel in Feldheim, einem Ortsteil von Treuenbrietzen in Brandenburg. Wärme und Strom beziehen die etwa 130 Einwohner dort aus erneuerbaren Energien, die ortsnah produziert werden. Es gibt eine Biogasanlage, eine Holzschnitzelheizung, einen Windpark, einen Batteriespeicher und sogar ein eigenes Wärme- und Stromnetz. Feldheim versorgt sich selbst. Die Debatten um die Lieferungen von Gas, Öl, Kohle oder Atomkraft gehen an dem Dorf, etwa 80 Kilometer südwestlich von Berlin gelegen, vorbei.