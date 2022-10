Soziales Engagement:So findet man das passende Ehrenamt

So findet man das passende Ehrenamt

Freiwillig im Einsatz: Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr helfen Anfang September bei der Waldbrandbekämpfung am Brocken in Sachsen-Anhalt.

Freiwillige Feuerwehr, Nachhilfe-Unterricht - oder doch besser Seniorenbetreuung? Wer sich engagieren will, sollte vorab einige Fragen klären. Eine Übersicht.

Von Tim Uhlendorf

Fast 29 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland freiwillig - in Verbänden, Vereinen, gemeinnützigen Gemeinschaften. Und wer sich noch nicht engagiert, der denkt vielleicht darüber nach. Welches Ehrenamt aber passt zu einem? Wie aufwendig ist ein ehrenamtliches Engagement? Und was muss man dabei alles beachten? Die SZ klärt die wichtigsten Fragen: