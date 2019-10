Zu "Fahrt ins Grüne" vom 19./20. Oktober:

Druck von unten ist nötig

Die Bahn ist ein hochkomplexes System. Kleine Ursachen (wie Äste auf dem Fahrdraht) wirken sich weit und nachhaltig bis zum ICE-Halt in Basel aus. Als sehr vielfahrender Bahnnutzer kenne ich die täglichen Dramen. Aber: Es ist nicht das Problem von Bahnchef Lutz und seinen sehr oft sehr, sehr willigen Kollegen: Es ist das Problem und das Resultat einer völlig desaströsen, Pkw- und Lkw-zentrierten und im Kern bis heute unveränderten Verkehrspolitik: Immer noch werden Autobahnen geplant, erweitert, gebaut: Straßenrückbau? Tempolimit? Konsequente Lkw-Kontrollen? Massive Planungsoffensive für Bahnen? Echte Trendumkehr? Nicht in Deutschland, nicht von oben.

Trendumkehr geht nur von unten. Und dazu gehört auch solidarisches Benehmen (wer einen Platz bezahlt, der belegt auch nur einen Platz) und selbstredend die Hilfe für diejenigen, die nicht so mobil sind auf Treppen oder beim Einsteigen. Auch hier zeigt sich, in Details wie dem weg rationalisierten Personal am Bahnsteig, die Ignoranz der Bahnpolitiker bezüglich des Ziels einer Verkehrswende. Um das zu ändern, muss der Druck aufs Bahnmanagement und der Protest gegen die Politik der Bahn-Gesellschafter noch viel massiver und lautstärker werden.

Ulrich Krey, Neumünster

Von den Japanern lernen

Fahrt ins Grüne ... mit der - vielleicht - dann pünktlichen DB, aber vielleicht auch einmal mit einem "Know-how" der pünktlichkeitsliebenden Japaner. Dies ein Traum einer langjährigen Bahnreisenden von Berlin nach Singen am Hohentwiel. Es bedarf meines Erachtens einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit der DB mit den Japanern in Sachen Bahnfahrt. "Konkurrenz belebt das Geschäft", dieses wahre Sprichwort unter Kaufmännern und solch eine Zusammenarbeit mit den Japanern in Sachen Bahn würde ich den Herren und Damen der Deutschen Bahn mal empfehlen.

Eine pünktliche Reise mit dem Shinkansen wird sie begeistern. Auch ich liebe die Japaner; und im Land des Lächelns, da lieben sie die "Loreley" am Rhein und das "Hofbräuhaus" in München. Die jungen Deutschen lieben an Japan vor allem Sushi, den gesunden Grünen Tee, die Futons und natürlich die Fototechnik, die billigen Autos, Zen, Meditation und vieles, vieles, mehr. Warum also nicht mal einen wirtschaftlich, pünktlichen Kulturaustausch der DB mit Japan, wenn die Milliarden für eine bessere (friedlichere) Umwelt vom Bund fließen.

Vielleicht könnten die Japaner mal in Sachen Pünktlichkeit den Berlinern unter die Arme greifen. Vorwärts, ab ins Grüne, mit Sushi und Kartoffelsuppe im Speiserestaurant der DB und hoffentlich bald auf pünktlicher Fahrt, mit Umwelttickets für alle Mitreisenden, denn es reisen mit: Milliarden vom Bund, bezahlt von den Steuerbürgern.

Elsbeth Schwanewedel, Berlin

Mangelnder Komfort

Danke für den passenden Vergleich in dem Artikel. Gelesen habe ich ihn zufällig, weil ich in der Leipziger Lounge auf meinen Zug wartete, der, wie üblich nach dem Mond und nicht nach dem Fahrplan fährt. Ansonsten gehöre ich zu denjenigen, die wegen Überfüllung und Diskomfort im ICE 4 und dem renovierten ICE 3 von der Bahncard 100 in den Pkw umsteigen werden. Von diesem Diskomfort liest man übrigens interessanterweise fast nur in der Fachpresse, an den "Publikumsjournalisten" rauscht das offensichtlich vorbei.

Christoph Hartmann, Vockenhausen

Mehr Respekt, bitte!

Das von Holger Gertz geschilderte Problem ist das aller Freunde der Deutschen Bahn: Wie erzieht sie jene Kunden, die meinen, sich in der Öffentlichkeit gehen lassen zu können? Mit welcher Steigerung eines "wertigen" Angebots, PR vom Feinsten und noch kompetenterem Personal wird sie dagegenhalten und gutmachen, was sie im Zuge des eigenen Verfalls angerichtet hat? Wie kann vor allem der wechselseitige Respekt zwischen Bahn und Kunden wieder gehoben werden?

Ebenso wie in der Lounge eines besseren Hotels wird man doch wohl auch in künftig pünktlichen, gewarteten, gepflegten und kontrollierten Zügen Flegel von ihrem üblen Verhalten abhalten können. Über PR-Maßnahmen (wie es sie auch für den Straßenverkehr gab beziehungsweise noch gibt) könnte vermittelt werden, wie menschlicher Umgang in Zugabteilen kultiviert und zum Vorteil aller Bahnkunden geregelt werden kann.

Dem Zugpersonal kommt dabei nicht nur eine Funktion als Verhaltensvorbild zu, es sollte darüber hinaus stärker autorisiert werden, Rücksichtslosigkeiten zu markieren und abzustellen; das ist nicht eigentlich Aufgabe der davon betroffenen zahlenden Fahrgäste. Ich wünschte mir, dass Zugbegleiter/innen wieder den Respekt früherer Bahnbeamter erlangen könnten (ohne gleich einem autoritären Staat das Wort reden zu wollen).

Ist denn der immaterielle Schaden durch Unangepasste für die Bahn nicht ebenso hoch anzusetzen wie der materielle beim notorischen Schwarzfahren oder rücksichtslosen Autofahren auf Straßen? Das ist doch alles zum Schaden der steuerzahlenden Bürger, es geht somit jeden an. Ich wundere mich, dass wir die Entwertung unseres Gemeingutes so einfach hinnehmen.

Volker Gold, Landsberg

Konzentration aufs Kerngeschäft

Mit dem Klimapaket und den zusätzlichen Investitionsmilliarden müsste jetzt endlich Schwung in den Laden kommen, nachdem jahrelang vom Umstieg von der Straße auf die Schiene gesprochen, aber nicht entsprechend gehandelt wurde. Der Individualverkehr hat bei uns immer noch Vorrang. Ablehnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung durch den Bundestag! Ist die Bahn denn so schlecht? Vergleiche mit Japan, der Schweiz und anderen betonen immer wieder die Qualitätsunterschiede. Ist denn das deutsche Schienennetz (Dezentralität!) mit dem Japans oder der Schweiz vergleichbar?

Zugegeben, auch ich als häufig fahrender Bahnkunde erlebe Momente, in denen ich an der Informationspolitik der Bahn, der Zuverlässigkeit der Signalanlagen, der Zugtechnik verzweifle, aber sind vergleichbare Ereignisse nicht auch in anderen Bereichen unserer Wirtschaft zu beobachten? Liegen die technischen Probleme der Züge an mangelnder Wartung durch die Bahn oder an mangelnder technischer Reife? Sind die Ansprüche und das Verhalten der Kunden - sie verlangen etwa Fahrräder auch im ICE immer zuzulassen oder große Gruppen in einen Waggon einsteigen zu lassen - vielleicht auch Ursache für viele Verspätungen?

Im ICE ist ein Arbeitsplatz (Wlan) für vier Fahrstunden vom Ruhrgebiet nach Berlin doch wohl für 60 Euro zu erwarten, vielleicht aber auch im Sonderangebot für 19 oder 39 Euro. Eine Gourmetküche sollte selbstverständlich sein etc. Vielleicht sollte die Bahn sich besser auf die Erfüllung der Transportdienstleistung konzentrieren, denn in sechs Stunden reist man in Deutschland von Nord nach Süd beziehungsweise von West nach Ost. Jeder Reisende kann mit einem guten Buch, einem interessanten Gespräch oder einem Nickerchen diese Zeit verbringen.

Die Dienstreisenden rufen sich vielleicht die Kosten eines Arbeitsplatzes in Erinnerung und stellen wie jeder andere Reisende fest, dass die Bahn viele Vorteile gegenüber Auto und Flugzeug hat, die man genießen kann. Dazu sollten Reisende und Bedienstete der Bahn mit Höflichkeit beitragen.

Johannes Lakes, Oberhausen