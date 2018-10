26. Oktober 2018, 18:51 Uhr Bayern Schwarzer Kern

Die sogenannte Papaya-Koalition aus CSU und Freien Wählern in Bayern ist beschlossene Sache. Leser sind sich in der Bewertung dieser Konstellation nicht einig. Manche prophezeien den Freien Wählern den Untergang. Andere wollen ihnen eine Chance geben.

SZ-Zeichnung: Denis Metz (Foto: )

"Die Papaya-Formel" und "Das vergessene Land" vom 20./21. Oktober sowie "Söders Ministrant" vom 19. Oktober:

"Papaya-Koalition" ist die wohl treffendste Bezeichnung für die CSU/FW-Koalition: Das orangefarbene Fruchtfleisch schwindet im Lauf der Zeit, übrig bleiben nach fünf Jahren nur die schwarzen Kerne. Dann wissen die Wählerinnen und Wähler, dass es doch besser ist, wieder gleich das schwarze Original zu wählen. Die Freien Wähler haben dann genauso ihre Schuldigkeit getan wie die FDP 2013 nach fünf Jahren "Wespen-Koalition".

Marcus Maximilian Muhr, Ingolstadt

Kubanisches Symbol

Auf Kuba, so habe ich mir dort sagen lassen, gilt die Papaya unter anderem auch als Symbol für das weibliche Geschlechtsorgan. Und wie kürzlich den Medien zu entnehmen war, üben inzwischen Medizinstudierende in Deutschland an Papayas die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Das schwarze Innere wird dabei aus dem orangefarbenen Äußeren herausgeschabt. Wer weiß, bei welchen Verwerfungen der neuen bayerischen Koalition diese Bilder in Leitartikeln, Kolumnen und anderen Texten zukünftig Verwendung finden können? Ich stelle sie Ihnen jedenfalls gerne zur Verfügung.

Dr. Caroline Wolf, Konstanz

Gebt ihm eine Chance

Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal dem Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zur Seite springe. Aber ihn so dumm hinzustellen wie in "Söders Ministrant", ist für mich höchst unfair. Nur weil er mal nicht großspurig "rote Linien" oder sonstigen Quatsch verkündet, nicht gleich den knallharten Verhandler raushaut und nicht erst nach 20 Stunden Sondierung mit ach so gestresstem Gesicht vor die Kamera tritt. Es ist doch klar, dass er in die Regierung will, was soll er da groß herumreden? Jedenfalls weiß keiner, wie er intern wirklich verhandelt und ob dieses Verhalten strategisch wirklich ein Witz ist. Es kann ja auch eine gute Nebelkerze sein. Lasst ihn doch einfach auf seine Art verhandeln, gebt ihm eine Chance, dann kann man das Ergebnis immer noch realistisch bewerten.

Jürgen Dorn, Pullach im Isartal

Es wird sich nichts ändern

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, was sich nach der Landtagswahl in Bayern ändern wird - nämlich gar nichts. Dass die CSU in Bayern die meisten Stimmen holt, ist nun einmal gott-, kanzel- und stammtischgegeben. Dass sie jetzt einen Koalitionspartner zum Regieren braucht, ist auch nicht neu. Dass sich die CSU, allen voran Ministerpräsident Markus Söder, gegen den eigentlichen Wahlgewinner, die Grünen, entschieden hat, war zu erwarten. Denn mit ihnen müsste die CSU Kompromisse eingehen, die frischen Wind in die Bayernpolitik tragen und längst fällige Neuerungen auf den Weg bringen könnten. Weg vom Mia-san-mia-Gehabe, hin zu mehr Toleranz, zu Liberalität, Weltoffenheit und zeitgemäßem Denken und Handeln zum Vorteil der Menschen. Genau das wollten die Wähler, als sie die Grünen zur zweitstärksten Partei in Bayern machten. Das aber - Wählerwunsch hin oder her - passt nicht ins Weltbild der CSU-Granden. Also verbündet man sich mit einer noch konservativeren Partei, die man mit ein paar wenigen Zugeständnissen glaubt gefügig machen zu können.

Vielleicht werden die dritte Startbahn, die niemand braucht, oder Söders absurdes 700 Millionen Euro teures Projekt "Bavaria One" nicht realisiert und stattdessen ein paar neue Buslinien auf dem Land installiert. Ansonsten wird aber alles beim Alten bleiben.

Claus Lehner, München