Von Jochen Bettzieche

"Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen?" "Ich kam vom Pingpong-Keller und hatte mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich." "Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen, und baden trotzdem weiter."

1978 stritten sich Herr Müller-Lüdenscheidt und Doktor Klöbner in Loriots Sketch "Herren im Bad" in der Badewanne. Damals gehörte diese noch nicht lange zum Standard im Badezimmer. Dabei kennt die Menschheit das Grundkonzept bereits seit Jahrtausenden.

Wann der erste Mensch eine Wanne für die Körperhygiene nutzte, ist nicht klar. Manche Archäologen berichten von tönernen Badewannen aus der Zeit um 4500 vor Christus. Philipp Stockhammer, Professor für Prähistorische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, ist skeptisch: "Bei vielen frühen Tonwannen kann man nicht sicher sagen, ob sie zum Baden oder für einen anderen Gebrauch wie das Färben von Wäsche gedacht waren." Spätestens seit dem frühen 2. Jahrtausend vor Christus seien aber echte Badewannen aus Syrien bekannt.

Spektakuläre Badekultur in der Bronzezeit sei im Palast des Nestor in Pylos im heutigen Griechenland belegt. Der dortige Herrscher hatte um das Jahr 1300 vor Christus eine Wanne aus Ton einmauern lassen. Spiralen verzieren die Ränder. "Der Fund dieser Prunkbadewanne bedeutet aber auch, es ging darum, das Bad zu zelebrieren, und nicht nur darum, sauber zu werden", sagt Stockhammer. Während Menschen schon lange vorher hölzerne Wannen verwendet hätten, habe die Badekultur in der Bronzezeit des Ostmittelmeerraums einen ersten Höhepunkt gefunden.

Detailansicht öffnen Die Prunkwanne im Palast des Nestor in Pylos im heutigen Griechenland ist ein Überbleibsel früher Badekultur im zweiten Jahrtausend vor Christus. (Foto: Erin Babnik/mauritius images / Alamy Stock)

Auch die Römer kannten Badewannen - und ausgefallene Badegewohnheiten. So schrieb der römische Gelehrte Plinius der Ältere im ersten Jahrhundert nach Christus in seinem Werk "Naturalis Historia": "Poppaea jedenfalls, die Gattin des Domitius Nero, führte überall fünfhundert geworfen habende Eselinnen mit sich und erweichte in der Badewanne den ganzen Körper mit dieser Milch."

Nach dem Untergang des römischen Reichs verschwanden in Europa gebrannte und gemauerte Badewannen. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Bad von Papst Formosus aus dem 9. Jahrhundert. Ansonsten dominieren im Mittelalter Holzzuber, die mit Tüchern ausgeschlagen wurden. So konnte sich niemand einen Splitter zuziehen.

Während die unteren Klassen in die aufkommenden Badstuben gingen, richtete sich der Adel eigene Badehäuser und -zimmer ein. Gut erhalten ist der Queen's Bathroom im englischen Wasserschloss Leeds Castle von Königin Catherine de Valois, Ehefrau von König Heinrich V. Der Raum zeigt, wie aufwendig das Baden früher war. Bedienstete erwärmten das Wasser über einem Feuer, brachten es mit Eimern zum Zuber und nach dem Bad auf gleichem Weg wieder hinaus. Dieses Vorgehen blieb teilweise bis ins 20. Jahrhundert erhalten. Mit einer Pause: Im Barock dachten die Menschen anders. Baden galt als gefährlich, Wasser als Ursache von Krankheiten. "Für fast zwei Jahrhunderte gab man sich mit einer Körperpflege ohne Wasser zufrieden", schreibt der Autor Francoise de Bonneville in seinem Buch "Le Livre du Bain".

Detailansicht öffnen Steinwanne, ausgestellt in den Vatikanischen Museen: Nach dem Untergang des römischen Reichs verschwanden in Europa gebrannte und gemauerte Badewannen fast vollständig. Eine Ausnahme waren die Wannen von Päpsten. (Foto: MShieldsPhotos/mauritius images / Alamy Stock)

Das änderte sich erst im 18. Jahrhundert, in dem neue Materialien den Holzzuber verdrängten. So steht unter dem Stichwort "Bad" in der "Oeconomischen Encyklopädie" von Johann Georg Krünitz aus dem Jahr 1782: "Die gewöhnlichen Badewannen sind aus Kupfer gemacht und inwendig verzinnt."

Mit heutigen Wannen hatten diese aber nicht viel gemein. "Stiefelette" und "Pantoffel" werden sie wegen ihrer Form genannt. Die Badenden stiegen durch ein Loch, quasi den Schaft der Stiefelette, hinein und streckten ihren Körper in "den Fuß" der Wanne. Der amerikanische Politiker und Wissenschaftler Benjamin Franklin badete so, und der französische Revolutionär Jean Paul Marat wurde vermutlich in solch einer Wanne ermordet.

Allerdings hatte selbst das gehobene Bürgertum kaum eigene Exemplare, um sich im eigenen Heim zu waschen. Spezielle Händler erhitzten stattdessen Wasser in Fässern und transportieren diese in Handkarren zu Kunden, die Wanne zum Baden lieferten sie gleich mit.

Die ersten Whirlpools mussten mit Muskelkraft betrieben werden

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte das Bildungsbürgertum dann eine technisch orientierte Badkultur und wurde zum Vorreiter in Sachen Badewanne. Wannen aus Kupfer, Zink, Gussstahl, Feuerton, Fliesen oder Marmor zogen in die Wohnungen ein. Oft standen sie nicht in einem speziell eingerichteten Badezimmer, sondern in Wohn- oder Schlafräumen. Wer zu wenig Platz hatte, kaufte eine Klappbadewanne.

Um die Jahrhundertwende kamen dann immer mehr Erfindungen für die Wanne auf den Markt, beispielsweise Bürstenscheiben, die den Badenden massierten. So warb die Firma Moosdorf & Hochhäusler aus Berlin für die "einzige Wanne, welche mit zwei Eimern Wasser ein erquickendes Wellenbad bietet". Es war eine Art Whirlpool, der mit Muskelkraft betrieben wurde.

Mittelschicht und Arbeiter verzichteten hingegen noch weit bis ins 20. Jahrhundert auf eine eigene Wanne. Zwar kam schon Mitte der 20er-Jahre die Volksbadewanne auf. Das Unternehmen Krauss aus Schwarzenberg fertigte beispielsweise bis zu 1000 feuerverzinkte Blechwannen pro Tag. Ob man sich ein solches Stück aber leisten konnte, war nicht nur eine Preis-, sondern auch eine Platzfrage.

Für viele Menschen blieb das Bad daher purer Luxus. So erinnert sich die 1927 in Hanau geborene Ilse Schneider im Buch "Warmes Wasser - weiße Ware": "Gebadet wurde früher schon, aber einmal wöchentlich in einer großen Waschwanne, die in der Küche aufgestellt wurde." Sie immer zuletzt, da sie die Schmutzigste gewesen sei.

Detailansicht öffnen Der Queen's Bathroom im englischen Wasserschloss Leeds Castle zeigt, wie aufwendig Baden war. Bedienstete erwärmten das Wasser über einem Feuer und brachten es mit Eimern zum Zuber. (Foto: suedraumfoto/imago/ stock&people)

Erst im Laufe der 50er-Jahre wurde die Badewanne zum Standard, auch in normalen Wohnungen. Glasfaserverstärkter Kunststoff und ab den 60er-Jahren Acryl kamen als neues Material hinzu.

Ende der 60er denken die Hersteller schließlich um: Anstelle von Konstrukteuren beauftragen sie Designer wie André Courrèges und Luigi Colani. Wohlfühlen und Vergnügen lösten Funktionalität und Säuberungspflicht im Bad ab. Standort für Wannen waren in der Regel Ecken oder zumindest ein Platz an der Wand, so, wie bereits vor Jahrtausenden in Pylos. Das ändert sich erst seit ein paar Jahren. Nach Angaben der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft sind zunehmend frei stehende Badewannen angesagt. Ein Trend, den man schon im Queen's Bathroom von Königin Catherine de Valois beobachten kann.