12. April 2019, 18:54 Uhr Aus der Redaktion Recherchen zu Mordfällen prämiert

Drei SZ-Journalisten haben dazu beigetragen, die Hintergründe zu zwei Mordfällen an UN-Ermittlern im Kongo aufzudecken. Dafür erhielten sie den US-amerikanischen Medienpreises IRE-Award.

Die SZ-Journalisten Hannes Munzinger, Frederik Obermaier und Tobias Zick haben zusammen mit einem internationalen Rechercheteam von Le Monde, Foreign Policy, Radio France International sowie dem schwedischen Fernsehsender SVT den IRE-Award gewonnen. Die Jury des amerikanischen Journalistenpreises prämierte die von der Süddeutschen Zeitung initiierten Recherchen zu den Hintergründen eines Mordes an zwei UN-Ermittlern im Kongo im Jahr 2017. "In einer Zeit, in der Journalisten und Friedenstruppen weltweit angegriffen werden, hat dieses Projekt viel dazu beigetragen, die Realität dieser riskanten Berufe ebenso zu zeigen wie die Anstrengungen einiger Beamter, die Wahrheit zu verbergen", hieß es in der Jurybegründung.