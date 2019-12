Sebastian Beck, stellvertretender Ressortleiter München, Region und Bayern, ist beim Wettbewerb "Pressefoto Bayern 2019" vom Bayerischen Journalistenverband ausgezeichnet worden. Sein Foto eines Flüchtlings aus Sierra Leone gewann in der Kategorie "Land&Leute".

Beim Wettbewerb "Pressefoto Bayern 2019" ist Sebastian Beck, stellvertretender Ressortleiter München, Region und Bayern, vom Bayerischen Journalisten-Verband (BJV) ausgezeichnet worden. Sein Foto eines Flüchtlings aus Sierra Leone an einem Stammtisch in Nördlingen gewann in der Kategorie "Land&Leute".

Den Hauptpreis erhielt der freie Fotograf Jan Staiger für eine Aufnahme, die ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt worden war. Für eine Langzeit-Reportage über den Europa-Wahlkampf hatte er EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber mehrmals begleitet.