Zwei SZ-Redakteurinnen haben einen Medienpreis der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) gewonnen. Digitalredakteurin Barbara Vorsamer erhielt die Auszeichnung für Wissenschaftsjournalismus in der Kategorie Print für ihren Text "Liebe Magdalena", einen Brief an ihre kleine Tochter über Depressionen. Christina Berndt, Redakteurin im Ressort "Gesellschaft und Wochenende", bekam den Preis für "nachhaltig gute Berichterstattung zur psychischen Gesundheit" in den vergangenen Jahren.