131 Quadratmeter, schmal wie eine Bowlingbahn, sechseinhalb Zimmer für mindestens fünf Bewohner: Wie kann man in einem außerordentlich schlanken und halbwegs kleinen Haus auch als größere Familie so leben, dass man nicht auf der Stelle verrückt wird?

Von Gerhard Matzig

In Haus und Garten gibt es immer was zu tun. SZ-Autorinnen und -Autoren berichten in der Serie "Mein Projekt", woran sie werkeln, was sie dabei verzweifeln lässt und welche Do-it-yourself-Tipps sich auszahlen. Folge 4: Das schmale Haus.