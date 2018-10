5. Oktober 2018, 18:58 Uhr Angela Merkel Eine gute Ära?

Außerdem behalten wir uns vor, Leserbriefe auch hier in der Digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung und bei Süddeutsche.de zu veröffentlichen.

Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, die Texte zu kürzen.

Ein Leser bezweifelt, dass die Kanzlerin Deutschland so viel Gutes gebracht haben soll. Ein anderer will sich Wolfgang Schäuble lieber nicht als Kanzlerkandidaten vorstellen.

"Merkel, und dann?" vom 27. September und "Das bedauere ich sehr" vom 25. September:

Alles in allem gut für Konzerne

Heribert Prantl nennt die Amtsjahre von Angela Merkel "eine, alles in allem, gute Ära". Das wundert mich. Eine gute Ära, an deren Ende der nicht zu bremsende Erfolg der AfD steht; in deren Verlauf es der extremistische Terror geschafft hat, Deutschland zu spalten; die es nicht geschafft hat, die soziale Ungerechtigkeit auch nur nahezu anzugehen? Die Amtszeit Merkel war gut für die großen Konzerne; die SPD war kein ernst zu nehmender Gegenspieler mehr, sodass bei der nächsten Wahl dann die AfD eine ehemals starke Volkspartei als zweite Kraft ablösen wird. Der wirtschaftliche Erfolg und die politischen Prozesse entfernen sich mehr und mehr voneinander. Die Ökonomie ist kein Garant für politische Stabilität mehr, schon gar nicht für demokratische Reife.

Sebastian Dégardin, Hamburg

Schäuble ist keine Lösung

Ich kann nur den Kopf schütteln über Heribert Prantls Bemühen, Wolfgang Schäuble als Ersatz für Angela Merkel zu empfehlen. Die CDU wird ohne Merkel immer weiter nach rechts rücken - und dies auch mit einem Kanzler Schäuble. Ist denn alles vergessen? Zum Thema Terrorbekämpfung fiel Schäuble ein: Wer Guantanamo nicht wolle, "müsse auch bereit sein, darüber nachzudenken, was die bessere Lösung ist". 1999 war er an der CDU-Spitze und hat die Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft angeschoben mit den bekannten Ausländerfeindlichkeiten im hessischen Wahlkampf. Geschaffen wurde unter Schäuble eine Anti-Terror-Datei, die "erstmals seit der Nazizeit wieder Erkenntnisse von Polizei und Geheimdiensten vereint" (SZ, 31.03.07). Nein, Schäuble ist keine Lösung.

Ulrich Sander, Dortmund

Vater aller Fehler

Es ist atemberaubend, wie sich der Vater aller Fehler mit seinem Adoptivsohn aus der Affäre "schleicht". Das Versäumnis der Kanzlerin und der SPD-Vorsitzenden ist es, die Fehlleistungen und Amtsanmaßung des Verfassungsschutzchefs zu thematisieren. Auf diese Weise gewähren sie den beiden Männern Raum für weiteres Agieren und damit auch Genugtuung. Da hilft das ganze "mea culpa" nix. Alle Welt schaut auf die Beförderung von Hans-Georg Maaßen sowie auf deren Korrektur und nicht auf den eigentlichen Skandal. Nach wie vor ist der Brandherd nicht gelöscht.

Elisabeth Rind-Schmidt, Bernried