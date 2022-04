Abwasser kann viele Geschichten erzählen, es ist reich an Informationen, aber auch an Rohstoffen. Wie man diese aus dem Wasser zurückgewinnen kann, soll ein Pilotprojekt zum "Klärwerk der Zukunft" in der baden-württembergischen Kläranlage Erbach zeigen.

(Foto: Tobias Walter/Hach Lange GmbH)