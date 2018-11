20. November 2018, 19:15 Uhr 9. November Ein Tag des Feierns und der Nachdenklichkeit

Zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution hat der Bundespräsident eine eindringliche Rede gehalten, die eine Leserin AfD-Wählern als Lektüre empfiehlt. Ein anderer sieht im 9. November einen zu wenig beachteten Freudentag.

Nicht nachlassen: „Mauerspechte“ am 10. November 1989 beim Abtragen der Berliner Mauer. (Foto: DPA)

"Steinmeiers Experiment", "Ein Lichtblick" und "Berlin ist nicht Weimar und wird es nicht werden" vom 10./11. November, "Was für ein Tag!" vom 9. November und "Als Onkel Hans auf Adolf Hitler schoss" vom 4. November:

Mehr als ein Brückentagspfeiler

Heribert Prantl und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu danken für die Nachhilfestunde in Bezug auf den Umgang mit diesem wichtigen Datum der deutschen Geschichte. Nur schade, dass solche Tage des Nachdenkens und der Erinnerung an Schritte zur Demokratie nicht intensiver im Sinne des "aufgeklärten Patriotismus" gefördert und für alle erlebbar gemacht werden: Am 3. Oktober werden normalerweise in einer Provinzhauptstadt vor geladenen Gästen Reden gehalten, statt dass überall im ganzen Land an diesem Tag Feste gefeiert werden, wie die Franzosen es uns am 14. Juli vormachen. So bleibt unser Nationalfeiertag nur ein arbeitsfreier Tag, wird aber bei den meisten Menschen nicht zu einem Festtag der Demokratie. Um hinsichtlich der Zahl der freien Tage im Vergleich zu Bayern nachzuziehen, haben die norddeutschen Länder wieder einen religiösen Feiertag, den Reformationstag, zum arbeitsfreien Tag erhoben. Eine solche Entscheidung grenzt eher aus, als zusammenzufügen, nämlich die Katholiken, die Muslime und die Konfessionslosen (52 Prozent in Hamburg!).

Ein Tag wie der 9. November wäre viel geeigneter gewesen, ein Tag des Feierns und der Nachdenklichkeit zu werden als der Reformationstag, der nur für die aktiven Protestanten oder für Historiker mit Sinn gefüllt wird. Ebenfalls besser geeignet wären Tage wie der 23. Mai (Grundgesetztag) oder der 8. März (internationaler Frauentag) als Feiertag, weil sie dem aktuellen Anliegen der Verwirklichung von Grundrechten ein entsprechender Fest- und Nachdenktag sein könnten.

Im Sinne einer "Leitkultur" des aufgeklärten Patriotismus brauchen wir nicht abgrenzende Feiertage, nicht nur zu runden Jubiläen solche Festtagsreden, brauchen wir nicht nur freie Tage, sondern eine Kultur der Demokratie, die erinnert und Ansprüche an die Zukunft stellt. Damit könnte ein solcher Tag auch für unsere Nachbarn mit einem ausländischen Pass eine Orientierung geben. Auch den Herrschaften am rechten Rand würde es (vielleicht) gut tun, jedes Jahr offensiv auf die Schritte zur Demokratie und zur Einhaltung der Menschenrechte gestoßen zu werden. Es sollte ein Anliegen der Politik werden, dass solche Tage nicht nur als arbeitsfreie Tage, zusätzliche Urlaubstage oder als Brückentagspfeiler angesehen werden, sondern im Sinne von Steinmeiers "aufgeklärtem Patriotismus" überall als Festtage der Demokratie und des Gemeinsinns begangen werden.

Hans Dall, Hamburg

Wären wir doch Monarchie

Rückblickend könnte man die kontrafaktische vernunftmonarchistische Überlegung anstellen, ob nicht ein Fortbestand des Reiches als parlamentarische Monarchie (nach den Verfassungsänderungen vom 28. Oktober 1918) für das Land und die Welt besser gewesen wäre. Dadurch wäre ja der mangelnden Identifizierung vieler Deutscher mit dem Neuen entgegengewirkt worden. Mit der demokratischen Umgestaltung wäre das vereinbar gewesen, schließlich waren und sind viele der alten, gefestigten Demokratien Europas Monarchien, und Errungenschaften wie Frauenwahlrecht, Achtstundentag und anderes wären auch so möglich geworden.

Selbst wenn nicht die Machtübernahme Adolf Hitlers hätte vermieden werden können, hätte dieser doch nicht Staatsoberhaupt werden können, und ein Monarch hätte ihn als Reichskanzler entlassen können wie der italienische König 1943 Mussolini. Die Nationalsozialisten haben das erkannt, und sie hielten den "Novemberverbrechern" zugute, dass sie die Monarchie gestürzt hatten. Joseph Goebbels ereifert sich beim Staatsbesuch in Italien 1938 über König und Hof und die untergeordnete Stellung des Duce: "Das Volk ist ganz bei Mussolini [...]. Die Monarchie ist lästig. Wir können froh sein, dass wir sie abgeschafft haben" (Tagebuch 4.5.1938). Ein Galadiner bei Hof ist "nichts für einen Nazi und Republikaner" (5.5.). "Niemals bin ich ein so begeisterter Republikaner gewesen wie hier und jetzt", und auch Hitler "ist stärkerer Republikaner denn je" (7.5.). Entsprechend die Wut auf den italienischen König im Juli 1943.

Ernst Haiger, Berlin

Die Lieder kennenlernen

Heribert Prantl schreibt in "Als Onkel Hans auf Adolf Hitler schoss", "niemand mehr kennt die Revolutionslieder, niemand kennt mehr die Orte, an denen sie gesungen wurden ... Eisner war in der kurzen ihm gegebenen Zeit ein begnadeter Revolutionsmanager und der wohl schöpferischste Staatsmann der deutschen Revolution gewesen." Richtig! Und um diese Tatsache weiter zu verbreiten, gibt es zahlreiche Aktivitäten in der Stadt München, über die zu berichten wäre: eine Ausstellung in Großhadern an Kurt Eisners Wohnort, eine Kunstausstellung zur Gründung des Freistaates Bayern "Die Freiheit erhebt ihr Haupt", Kurt Eisner, erster Ministerpräsident Bayerns, in der Rathausgalerie München, die Revolutions-Werkstatt des Plenum in der Sendlinger Kulturschmiede. Hochkarätige Veranstaltungen mit Künstlerinnen, Künstlern, Referentinnen und Referenten von überregionaler Qualität, die nicht (nur) im Lokalteil abgehandelt werden sollten!

Cornelia Naumann, München

Pflichtlektüre für die AfD

Die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - oder zumindest die Auszüge, welche die SZ in der Wochenend-Ausgabe gedruckt hat - sollte für jeden AfD-Abgeordneten eine Pflichtlektüre werden. Den Mitgliedern und Wählern der AfD könnte die Lektüre der Rede sicherlich auch nicht schaden. Zumindest sollten diese endlich begreifen, dass jede Stimme für die AfD eine Stimme gegen die Demokratie ist.

Doris Assmann, München

Tragische Figur

"Sturm im November" vom 27./28. Oktober: Ist Kurt Eisner tatsächlich "der große alte Mann der Revolte", wie die SZ sein Foto untertitelt? Eine zweifach zweifelhafte Aussage. Weder war er mit 52 Jahren alt - noch erscheint in der Gesamtbewertung seine politische Leistung groß. Zwar war er getrieben von Idealismus und Elan, aber aufgrund seines "anarchischen Regierungsstils" und vor allem wegen seines unentschlossenen Schwankens zwischen parlamentarischer Demokratie und Räteherrschaft ist der Reform-Ertrag seiner Regierung sehr überschaubar. Fortschrittliche Neuerungen, die vielfach Eisner zugeschrieben werden, waren schon vor dem Umsturz von den Parteien mit der Regierung ausgehandelt und von Bayerns König am 2. November als Verfassungsreform angekündigt worden: völliger Übergang zum parlamentarischen System, Frauenwahlrecht und anderes. Eisner verlor bald seinen Einfluss auf die Massen. Das Volk in Bayern wollte ihn nicht, lehnte seine Politik und sein Rätesystem ab und ließ ihn bei der Landtagswahl im Januar 1919 mit nur 2,5 Prozent für seine Partei USPD krachend scheitern. Angesichts der in Angriff genommenen Verfassungsreform stellt sich heute die Frage, ob Eisners Umsturz in dieser Form wirklich notwendig war.

Eisner war ein idealistischer Intellektueller. Er war nicht der erste, der erleben musste, wie seine Ideale beim Zusammenstoß mit politischer Realität in Stücke flogen. Er war eine tragische Figur, nicht nur wegen seiner abscheulichen, sinnlosen Ermordung.

Peter Maicher, Zorneding