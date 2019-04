4. April 2019, 18:41 Uhr Zulassungsverfahren Tests und Gespräche

Welche Voraussetzungen man für das Studium in Österreich erbringen muss, ist je nach Fachhochschule unterschiedlich.

Von Jeannette Goddar

Die österreichischen Fachhochschulen wurden 1994 gegründet und begehen dieses Jahr ihr Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen. Damit sind sie genau halb so alt wie die deutschen, die im Juni ihr 50-jähriges Bestehen feiern. In Österreich werden an 21 Fachhochschulen circa 52 000 Studierende ausgebildet. Diese erheben derzeit Studiengebühren in Höhe von 363,36 Euro pro Semester. Gebührenfrei sind lediglich die Fachhochschulen Vorarlberg, Johanneum und Burgenland.

Die Plätze sind begehrt, Zugangsbeschränkungen an der Tagesordnung. Einen Numerus clausus gibt es nicht. Grundsätzlich genügt das deutsche Abitur für die Bewerbung; bei der Fachhochschulreife sind die Zulassungskriterien je nach Fächern und Hochschule unterschiedlich. Auch das Studium ohne Abitur wird - wie in Deutschland - üblicher; ob das im Einzelfall zutrifft, wissen die Mitarbeiter der jeweiligen Hochschule. Geachtet wird - je nach Hochschule und Studiengang - auf das erfolgreiche Lernen in einzelnen Fächern, etwa Mathe oder Englisch. In der Regel ist ein Platz in einem Gesundheitsstudiengang schwerer zu bekommen als in einem technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Fach.

Die Bewerbungszeiträume sind landesweit sowie für die einzelnen Studiengänge unterschiedlich. Nähere Informationen bieten die Webseiten der Hochschulen, die sich alle über die folgende Seite erreichen lassen: www.fachhochschulen.ac.at/de/alle_fachhochschulen. Auf diesen Hochschulseiten gibt es auch Informationen über die sehr unterschiedlichen Aufnahmeverfahren sowie zur Gewichtung der einzelnen Teile. Ein Beispiel: Die FH Kufstein wertet die Berufserfahrung mit zehn Prozent, den Englischtest mit fünf, den allgemeinen Test mit 15 Prozent. Zu 70 Prozent fließt der Eindruck beim Aufnahmegespräch in die Bewertung ein, bei dem die Motivation im Vordergrund steht. Regelmäßig getestete Fähigkeiten sind Team- und Sozialkompetenz ebenso wie Allgemeinwissen.

Manche Fachhochschulen stellen Übungsbeispiele online. So veröffentlicht die FH Oberösterreich Aufgaben zur quantitativen Problemlösung, zu Wortanalogien und Figuren-Reihenn aus einem "Potenzialtest". Die FH des Berufsförderungsinstituts (BFI) Wien stellt zudem umfangreiche Fragen zum Allgemeinwissen, wie etwa: "Die Europäische Union stellt konkrete Bedingungen an jede Erweiterung. Jeder neue Mitgliedstaat muss die sogenannten ... erfüllen." Mögliche Antworten: Lissabonner Kriterien, Maastrichter Kriterien, Kopenhagener Kriterien, Luxemburger Kriterien.

Auf dem Portal Aufnahmepruefung.at findet sich ein Überblick zu Aufnahmetests von Fachhochschulen, Universitäten und nichtakademischen Ausbildungsgängen, etwa für den österreichischen Polizeidienst. Auch kostenpflichtige Trainingspakete und -seminare werden angeboten.