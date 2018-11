24. November 2018, 00:00 Uhr Videosprechstunde Visite am Bildschirm

Online zum Arzt gehen: In den USA, der Schweiz oder Skandinavien ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Jetzt übernehmen die Krankenkassen in Deutschland die Behandlung am Monitor. Das erleichtert auch den Medizinern den Austausch mit Kollegen.

Interview von Miriam Hoffmeyer

Online zum Arzt gehen: In den USA, der Schweiz oder Skandinavien ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Seit Mai übernehmen auch in Deutschland die Krankenkassen die Kosten für die Behandlung per Videosprechstunde oder Online-Chat. Ärzte brauchen dafür nur einen Computer mit Webcam und eine sichere, werbefreie Software. Modellprojekte gibt es in NordrheinWestfalen und Baden-Württemberg. Bis die neuen Möglichkeiten im Alltag der Ärzte ankämen, seien aber noch viele Hindernisse zu überwinden, meint Günter van Aalst, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin.

SZ: Herr van Aalst, warum sollten Ärzte Videosprechstunden anbieten?

Günter van Aalst: Gerade in ländlichen Regionen fehlt es an Fachärzten, zugleich steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung, weil unsere Gesellschaft altert. Die Videosprechstunde kann Patienten umständliche Wege und Wartezeiten ersparen. Seit 2016 wird das in einem Modellprojekt mit Pflegeheimen in Ostwestfalen erprobt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Videosprechstunde in mehr als 80 Prozent der Fälle einen persönlichen Arztbesuch ersetzen konnte. In einigen Fällen konnte die schnelle Online-Diagnose sogar verhindern, dass alte Menschen unnötigerweise ins Krankenhaus kamen.

Viele Patienten befürchten, dass sie ihren Arzt künftig nur noch online zu sehen bekommen.

Ja, es gibt große Ängste. Dabei wäre es weder sinnvoll noch überhaupt möglich, sämtliche Arzt-Patienten-Kontakte ins Internet zu verlagern. Was aber durchaus denkbar ist: dass ein Patient mit einem Problem künftig nicht mehr dreimal persönlich in die Praxis muss, sondern nur noch einmal, und dass etwa die Nachkontrolle online stattfindet. Der größte und wichtigste Vorteil der Telemedizin ist aber etwas anderes: Sie erleichtert die vernetzte Zusammenarbeit zwischen Ärzten verschiedener Fachrichtungen ganz enorm. Hausärzte können zum Beispiel per Videotelefonie Fachärzte zur Untersuchung von Patienten hinzuschalten, medizinische Daten viel schneller ausgetauscht werden.

Warum gibt es dann in der Ärzteschaft Vorbehalte gegenüber der Telemedizin?

Bei dem Thema wurde im letzten Jahrzehnt viel über Technik und Datenschutz geredet und zu wenig über den praktischen Nutzen. Erfahrungsgemäß ist die Skepsis gegenüber unbekannter Technik am Anfang immer groß. Es muss sich in den Praxen noch mehr herumsprechen, dass es inzwischen nutzerfreundliche und günstige Lösungen gibt. Die suboptimalen Internetverbindungen an vielen Orten stellen tatsächlich noch ein technisches Problem dar. Aber das größte Hindernis ist ein strukturelles: Meistens sind niedergelassene Ärzte nach wie vor Einzelkämpfer.

Wie meinen Sie das?

Traditionell agiert jeder niedergelassene Arzt für sich allein, Telemedizin bedeutet aber Teamarbeit. An dem Netzwerk "Telnet NRW", das 2017 gegründet wurde, sind 27 Krankenhäuser und zwei große Ärztenetze mit zusammen rund 130 Haus- und Facharztpraxen beteiligt. Die Bildung solcher Ärztenetze wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Kassenärztlichen Vereinigungen unterstützt, sie beruht aber auf Freiwilligkeit und hängt letztlich von der Eigeninitiative Einzelner ab. Darum dauern solche Prozesse lange.

Sollten Ärzte gezwungen werden, sich in Netzwerken zusammenzuschließen?

Wenn es um die Struktur der medizinischen Versorgung geht, sind Bund und Länder in der Pflicht, das kann man nicht nur einzelnen Akteuren überlassen. Die digitale Vernetzung bietet so große Chancen, dass es sich lohnt, über vieles neu nachzudenken - technisch, organisatorisch und auch finanziell. So sind zum Beispiel die getrennten Budgets für niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeheime ein Hindernis für die Zusammenarbeit. Es ist also ein weiter Weg zu gehen. Aber das Geld und die Personalressourcen sind endlich. Deshalb werden wir nicht daran vorbeikommen, das anzupacken.