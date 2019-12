Sonnenaufgang über Berlin. Meditieren im Englischen Garten. Futuristisches BMW-Museum und historisches Fachwerk. Sprung in den Bergsee. Ein Männerpärchen prostet sich zu. So schön und lässig, so tolerant, erfrischend und abwechslungsreich kann Deutschland sein - in einem Werbevideo der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Die Marketingorganisation bewirbt Deutschland im Auftrag der Bundesregierung als Reiseziel im Ausland. Dabei setzt die DZT in ihren aktuellen Kampagnen auf Natur, Kultur und Nachhaltigkeit, auf Beethoven, die Passionsspiele in Oberammergau, auf Wanderlust und "German Summer Cities". Allein die Städtereklame bekommen 250 Millionen potenzielle Kunden in 30 Ländern zu sehen. Es geht um Romantik, "die Magie lebendiger Großstädte" und "verborgene Schmuckstücke". Das klingt nicht zufällig nach Märchen, nach Sommermärchen.

Touristiker sind sich einig, dass die Fußball-WM 2006 eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, Deutschland zu dem zu machen, was es heute ist: ein attraktives Urlaubsland. "Die Welt zu Gast bei Freunden" lautete das Motto des Großereignisses, dessen Übertragung um den Globus Deutschland im schönsten Licht und seine Bewohner in sympathischer Feierlaune zeigte. Die positiven Bilder beeinflussten nicht nur den internationalen Blick, sondern auch die Selbstwahrnehmung. "Die Deutschen haben verstanden, dass ihr Land eine interessante Destination ist", sagt Harald Pechlaner, der Inhaber des Lehrstuhls Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums Tourismus, das das Bundeswirtschaftsministerium bei der Umsetzung tourismuspolitischer Ziele der Regierung unterstützt.

Logistik und Transport, Flug- und Bahnverkehr funktionieren in Deutschland, auch wenn die Einheimischen viel darüber schimpfen

Außer mit seinen Städten punktet Deutschland laut Pechlaner als eine der stärksten Geschäftsreisedestinationen der Welt und als Kulturreiseziel Nummer eins der Europäer. Im weltweiten Vergleich werden laut Deutschem Tourismusverband (DTV) nur in den USA mehr Kongresse veranstaltet als in Deutschland. Außerdem stehe Deutschland für Gesundheitsreisen, zeichne sich durch einen hohen Servicestandard, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und seine Infrastruktur aus. Logistik und Transport, Flug- und Bahnverkehr funktionierten, auch wenn die Einheimischen viel darüber schimpften. Das positive Image zeigt sich auch in internationalen Befragungen. So landete Deutschland dieses Jahr zum dritten Mal in Folge auf Platz eins des Anholt Nation Brands Index, der die Reputation von 50 Nationen untersucht. Das weltweit höchste Ansehen genießt die Bundesrepublik laut der Studie bei den Chinesen. Zuletzt wurden auch Persönlichkeitsmerkmale für Länder abgefragt. Deutschland erhielt am häufigsten das Attribut "stark". An der deutschen Tourismuswirtschaft hängen drei Millionen Arbeitsplätze. Sie trägt mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei als Autoindustrie oder Maschinenbau. Im Jahr 2018 brach der Tourismus hierzulande zum neunten Mal in Folge alle Rekorde. Gezählt wurden rund 477 Millionen Übernachtungen, mehr als in den anderen EU-Ländern, davon 87,7 Millionen von ausländischen Gästen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 2019 reichen erst bis Oktober. Aber schon jetzt ist klar: Das Wachstum geht weiter. "Im Jahr 2030 sind 121 Millionen internationale Übernachtungen möglich", sagt die Vorstandsvorsitzende der DZT, Petra Hedorfer. Laut der Tourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) werden die weltweiten Reiseströme aufgrund des steigenden Wohlstands der sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China kontinuierlich wachsen. Laut WTO wird es im Jahr 2030 weltweit 1,8 Milliarden Ankünfte geben (2018 waren es 1,4 Milliarden). "Europa wird auch am Ende des kommenden Jahrzehnts der wichtigste Quell- und Zielmarkt internationalen Reisens sein", sagt Petra Hedorfer - eine Chance für Deutschland, überproportional am Wachstum teilzuhaben. Zwei Drittel der ausländischen Gäste in Deutschland stammen aus Europa - allen voran aus den Niederlanden - ein Drittel aus Übersee. Besonders beliebt ist Berlin mit 13,5 Millionen Gästen und 33 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr - mehr Besucher haben in Europa nur London (78 Millionen Übernachtungen) und Paris (52,5 Millionen). Von 1992 bis 2017 hat sich die Zahl der Berlin-Besucher mehr als verdoppelt.

Der wachsende Tourismus bringt Einnahmen, schafft Jobs - aber auch Probleme. Amsterdam, Barcelona, Dubrovnik oder Venedig gelten als Negativbeispiele für zu viel Tourismus, den Overtourism, der Müll, Lärm, Emissionen und Verkehrschaos verursacht. Die Vermietung privaten Wohnraums an Urlauber und Geschäftsreisende lässt die Preise steigen und vertreibt die Einheimischen aus ihren Vierteln.

Overtourism zeigt sich aber auch in der Wahrnehmung der Besuchten, in ihrem Alltag durch Touristen eingeschränkt zu werden, sei es, weil sie mehr im Stau stehen, oder fürchten, dass ihre Region durch touristische Großprojekte wie Bergbahnen oder Chaletdörfer verschandelt wird. In Bayern ist dies etwa im Allgäu oder am Walchensee der Fall. Der gleichnamige Hauptort wird von Autokolonnen überrollt und wild zugeparkt. Mitte Oktober protestierten dagegen 150 Einwohner. Auch anderswo äußern Bürger ihren Unmut gegen die Auswüchse des Tourismus, auf Sylt etwa, in Passau, in Füssen oder Berlin. "Man muss aufpassen, dass der Erfolg nicht der größte Feind des Tourismus wird", sagt Harald Pechlaner. Aus Sicht des Wissenschaftlers wie der Marketingexpertin ist die Lage aber noch entspannt. "Man kann keineswegs sagen, dass Deutschland stark von Overtourism betroffen sei", sagt Pechlaner. Petra Hedorfer von der DZT meint: "Kritisch wird es dort, wo einer hohen Nachfrage keine entsprechende Infrastruktur gegenübersteht, wo es keine Instrumente zur Lenkung der Touristenströme gibt und wo Attraktionen nicht vorausschauend vor den Folgen der touristischen Vermarktung geschützt werden. In Deutschland sind wir davon bisher nur sehr partiell betroffen." Damit das so bleibt, darf der Tourismus der Zukunft nicht mehr allein auf die Steigerung der Besucherzahlen abzielen. Für Pechlaner lautet die Frage: "Wie können wir die Erlebnisqualität der Gäste mit der Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung stärker in Einklang bringen?" Die protestierenden Bürger in Walchensee machten deutlich, dass sie nicht grundsätzlich gegen Touristen sind, sondern gegen rücksichtsloses Verhalten. Eine Studie der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten hat ergeben, dass auch die Allgäuer Touristen mögen, aber bei Projekten wie beispielsweise geplanten Bergbahnen mehr mitreden wollen. Harald Pechlaner meint: "Wenn es gelingt, Tourismusentwicklung stärker an Regional- und Stadtentwicklung zu knüpfen, haben wir eine sehr gute Grundlage geschaffen." Entscheidend für die Tourismusbranche sei aber, international wettbewerbsfähig zu bleiben, etwa durch technische Innovationen und eine bessere Start-up-Förderung mit Risikokapital für junge Gründer. Die bessere Abstimmung der Tourismusentwicklung, grundsätzlich Ländersache, ist nun erstmals auch ein bundespolitisches Ziel. Das Kabinett hat im Frühjahr 2019 beschlossen, eine nationale Tourismusstrategie zu erarbeiten. Deutschland soll auch in Zukunft einladend sein.