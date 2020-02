Waren/Neubrandenburg (dpa/mv) - An der Mecklenburgischen Seenplatte will die Gewerkschaft Verdi am heutigen Mittwoch ihren Warnstreik bei den Busfahrern fortsetzen. Bis zum Abend sind die Beschäftigten der kreiseigenen Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) mbH im Tarifstreit im Nahverkehr dazu aufgerufen, ihre Busse stehen zu lassen. Am Dienstag hatten sich 70 Mitarbeiter beteiligt, Probleme im Schülerverkehr gab es vor allem in der Müritzregion.