Schwerin (dpa/mv) - Die 500 Kfz-Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern bekommen mehr Geld. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich darauf, dass die Löhne und Gehälter rückwirkend von Juli 2019 bis Juni 2020 in zwei Stufen um jeweils 2,7 Prozent, mindestens jedoch 90 Euro mehr im Monat, ansteigen, wie die IG Metall Küste am Freitag mitteilte. Auch die Auszubildenden der Branche bekämen in zwei Schritten abhängig vom Lehrjahr jeweils zwischen 50 und 70 Euro mehr im Monat.