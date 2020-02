Potsdam (dpa/bb) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Schlösserstiftung für Dienstag zu einem erneuten Warnstreik für die Aufnahme von Tarifverhandlungen aufgerufen. Es ist der mittlerweile dritte Warnstreik bei der Fridericus Service Gesellschaft, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Demnach sollen sich die Mitarbeiter am Nachmittag für eine Kundgebung vor dem Zivilkabinetthaus am Park Sanssouci in Potsdam versammeln, wo der Stiftungsrat der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten tagen sollte. Der Aufruf gelte ganztägig, es komme in verschiedenen Schlössern erneut zu Einschränkungen für die Besucher, erklärte die Gewerkschaft.

Bereits im Januar und Dezember hatte es Warnstreiks gegeben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten sich laut Verdi rund 50 Beschäftigte an der Aktion beteiligt. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hatte sich zuletzt offen für Gespräche gezeigt. Über die Mehrkosten soll demnach beim Treffen des Stiftungsrates am Dienstag mit dem Bund und mit Berlin gesprochen werden.

Zwar habe man zwischenzeitlich einen ersten Gesprächstermin mit mit der neuen Geschäftsführung der Fridericus Service Gesellschaft (FSG) vereinbaren können, so Verdi. Die Gewerkschaft bemüht sich nach eigenen Angaben aber bislang vergeblich, Tarifverhandlungen mit der FSG aufzunehmen. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG).