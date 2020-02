Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte und Auszubildende der Krankenkasse Barmer für diesen Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Verdi-Landesbezirk für Rheinland-Pfalz und Saarland rechnet nach Angaben vom Dienstag mit rund 250 Teilnehmern aus seinem Gebiet. Bundesweit würden sich voraussichtlich mehr als 2500 Menschen an der eintägigen Arbeitsniederlegung beteiligen. Versicherte müssten daher am Mittwoch damit rechnen, beispielsweise am Telefon niemanden zu erreichen, teilte die Gewerkschaft mit.

Sie fordert für die bundesweit rund 16 000 Beschäftigten der Krankenkasse unter anderem eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, eine Unterstützung bei den Fahrkosten und mehr Gehalt. Es gehe um ein Gesamtvolumen von gut sieben Prozent, erklärte die Gewerkschaft. Außerdem solle die Vergütung für Azubis um 200 Euro aufgestockt werden. Die nächsten Verhandlungen in dem Tarifkonflikt sind am Mittwoch und Donnerstag geplant.