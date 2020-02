Kiel (dpa/lno) - Die Gewerkschaft Verdi startet am Donnerstag eine zweiwöchige Urabstimmung über einen Streik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Alle Verdi-Mitglieder an allen UKSH-Standorten sein aufgerufen, sich an der Urabstimmung zu beteiligen, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag in Kiel. Sollten 75 Prozent der abgegebenen Stimmen für einen Arbeitskampf sein, könne ein Streik ausgerufen werden. "Wir werden in aller Gelassenheit das Ergebnis der Urabstimmung abwarten, analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden." Hintergrund der Urabstimmung sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Verdi fordert vor allem hunderte neue Pflegekräfte, um die hohe Belastungen in der Pflege zu senken.

