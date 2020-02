Verdi kündigt Urabstimmung über Streik am Uniklinikum an

Kiel/Lübeck (dpa/lno) - Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein droht ein unbefristeter Streik. Die Gewerkschaft Verdi erklärte die laufenden Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Entlastung der Pflegekräfte durch mehr Personal am Donnerstag für gescheitert. "In der sechsten Verhandlungsrunde zu erklären, man führe keine Tarifverhandlungen, ist schon ein starkes Stück", sagte Verdi-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. Die Tarifkommission habe beschlossen, die Verdi-Mitglieder in einer Urabstimmung zu fragen, ob nun unbefristete Streiks erforderlich seien. Ob bis dahin weitere Warnstreiks folgen, werde in den nächsten Tagen entschieden.