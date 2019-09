Lübeck/Kiel (dpa/lno) - Rund 3000 Mitarbeiter des Uni-Klinikums Schleswig-Holstein (UKSH) haben in einer Petition "endlich konkrete Maßnahmen gegen Personalmangel und hohe Arbeitsdichte" gefordert. Landesregierung und UKSH-Vorstand sollten einen Tarifvertrag für mehr Personal und Entlastung abschließen, heißt es in dem von der Gewerkschaft Verdi initiierten Aufruf. "Der jahrelange enorme Personalmangel und die dadurch entstandene sehr hohe Arbeitsbelastung am UKSH brauchen jetzt wirksame Gegenmaßnahmen", sagte ein Verdi-Sprecher am Donnerstag. Rund 60 Prozent der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten hätten die Petition unterschrieben. Sie soll am Montag in Kiel in der Staatskanzlei und dem UKSH-Vorstand auf dem Campus Kiel übergeben werden.