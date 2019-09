Saarbrücken (dpa/lrs) - Mehrere Hundert Busfahrer sind am frühen Dienstagmorgen im Saarland in einen Warnstreik getreten. Grund für den Ausstand sind die am Montag gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 1000 kommunalen Busfahrer im Bundesland, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Warnstreik hat demnach gegen 3.00 Uhr morgens begonnen und soll bis Mitternacht andauern. In Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen und Saarlouis seien bereits Busse ausgefallen. Die betroffenen Busfahrer arbeiteten bei der Saarbahn und Saarbahn Netz sowie bei Verkehrsbetrieben.

Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Saar (KAV) hatten Anfang der Woche die dritte Runde der Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Dies bedauerte der Arbeitgeberverband in einer Mitteilung ebenso wie die angekündigten Arbeitsniederlegungen. Verdi hat für neu eingestellte Busfahrer einen Einstiegslohn von 2800 Euro gefordert plus die Anhebung der Entgelte aller anderen Beschäftigten um 427 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren.