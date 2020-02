Homburg (dpa/lrs) - Mit einem eintägigen Warnstreik wollen Ärzte auch am Universitätsklinikum Homburg für bessere Arbeitsbedingungen eintreten. Der Marburger Bund hatte deutschlandweit Ärzte von 23 Unikliniken zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der saarländische Landesverband der Gewerkschaft rechnete mit einer hohen Beteiligung. Eine konkrete Zahl war zunächst nicht absehbar. Aber: "Den dreistelligen Bereich werden wir definitiv erreichen."

Die Klinik ging am Dienstagmorgen davon aus, dass im Laufe des Tages etwa 100 Ärzte in den Warnstreik treten. Die Patienten würden in der Zeit trotzdem behandelt. "Die Notfallversorgung ist in jedem Fall gesichert." Allerdings könne beispielsweise zu längeren Wartezeiten kommen. "Wir unterstützen die Ärzte bei ihrem Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen." Es sei in vielen medizinischen Bereichen schwierig, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten.

Eine zentrale Kundgebung des Marburger Bundes war in Hannover geplant. In Homburg gebe es zusätzlich eine Kundgebung vor dem Universitätsklinikum, erklärte der saarländische Landesverband der Gewerkschaft.

Der Marburger Bund fordert unter anderem eine verlässliche Arbeitszeiterfassung, maximal zwei Wochenenddienste pro Monat, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste sowie sechs Prozent mehr Geld.