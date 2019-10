Hannover (dpa) - Die Gewerkschaft IG BCE und die Arbeitgeber haben am Montag in Hannover ihre Verhandlungen in der aktuellen Tarifrunde für die Chemieindustrie in Norddeutschland aufgenommen. Es geht um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für etwa 66 000 Mitarbeiter in der Region. Verhandelt wird für Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Gespräche in den einzelnen Tarifbezirken der Branche gelten als Sondierung für die erste bundesweite Runde, die in zwei Wochen ebenfalls in Hannover beginnt.

Ziel der Arbeitnehmer ist es nach Angaben der IG BCE, eine spürbare Entgelterhöhung oberhalb der Inflationsrate durchzusetzen. Der Arbeitgeberverband ChemieNord erklärte dagegen, für mehr Geld gebe es angesichts des Strukturwandels derzeit keinen Spielraum. Bei vielen Autoherstellern und -zulieferern beispielsweise sorgt der Ausbau der Elektromobilität für einen Umbruch in der Arbeitswelt.

"Ich erwarte, dass die Arbeitgeber unseren Argumenten zuhören und verstehen, dass es nicht allein um die Frage der Verteilung von Geld geht, sondern um die Zukunftsgestaltung der Branche", sagte IG-BCE-Bezirkschef Ralf Becker. Die Arbeitnehmer wollen etwa ein persönliches Zukunftskonto von 1000 Euro pro Beschäftigtem durchsetzen, über das jeder individuell verfügen kann.

Das Geld auf diesem Konto könnte in freie Tage umgewandelt oder für eine längere Auszeit vom Job angespart werden. Auch eine direkte Auszahlung sei denkbar. Darüber hinaus fordert die IG BCE eine Pflegezusatzversicherung, die von den Arbeitgebern finanziert werden und Lücken der gesetzlichen Vorsorge schließen soll.