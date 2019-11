Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fahrer privater Busunternehmen in Hessen wollen ihre Drohung wahrmachen und von heute früh an streiken. Pendler könnte der um 2.30 Uhr beginnende Ausstand noch härter treffen als die vorhergehenden Male: Die Gewerkschaft Verdi will nun auch Angestellte kleinerer Unternehmen dazu aufrufen, die Arbeit niederzulegen - und zudem unbefristet streiken. Betroffen sein sollen unter anderem Frankfurt, Darmstadt, Gießen, Kassel und Fulda. Schon Anfang November hatten rund 3000 Fahrer bei einem Warnstreik den Busverkehr in großen hessischen Städten teils lahmgelegt.

Wegen einer Betriebsversammlung bei der Verkehrsgesellschaft VGF fahren zudem am Dienstag in Frankfurt während des Streiks der Busfahrer auch U- und Straßenbahnen nur eingeschränkt. Welche und wie viele U-Bahnen und Trams ausfallen, lasse sich nicht vorhersagen, sagte Klaus Linek von der lokalen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq.

Verdi verlangt für die rund 4400 privaten Busfahrer kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. So soll das Grundgehalt nach dem Willen der Gewerkschaft von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde erhöht werden. Die Arbeitgeberseite hatte sich angesichts der Forderungen zuletzt "ratlos" gezeigt, die jüngsten Verhandlungen blieben ergebnislos.