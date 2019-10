Busfahrer streiken am Freitag in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Viele Hessen werden an diesem Freitag (1.11.) wohl vergeblich auf den Bus warten. Die Fahrer privater Busunternehmen sind zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, ist praktisch ganz Hessen von Kassel über Korbach, Gießen, Fulda und Hanau bis hin zu Offenbach, Frankfurt und Darmstadt betroffen. Auch in kleineren Orten wie Melsungen, Korbach, Gudenberg, Gelnhausen oder Erlensee könne es zu Arbeitsniederlegungen kommen.

Mit dem Warnstreik will Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Diese hatten in der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft aber zurückwies.

"Was die Arbeitgeber zahlen wollen, ist inakzeptabel. Von 13,50 Euro Stundenlohn auf 15,10 Euro in vier Jahren - das ist zu wenig und zu langsam steigend", wird Verhandlungsführer Jürgen Koppel in der Mitteilung zitiert. Es sei zwar zu begrüßen, dass überhaupt einmal ein Angebot vorgelegt worden sei. Dieses habe aber lediglich eine Lohnerhöhung enthalten, auf andere Forderungen wie etwa Urlaubserhöhungen sei nicht eingegangen worden. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 14. November angesetzt.