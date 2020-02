Kiel (dpa/lno) - In der Tarifauseinandersetzung des Busgewerbes in Schleswig-Holstein haben die Busfahrer am Mittwochmorgen ihren Warnstreik in den kreisfreien Städten fortgesetzt. Betroffen seien die Stadtbusse in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster, teilte die Gewerkschaft Verdi auf Anfrage mit. Begonnen hatten die Warnstreiks am Dienstag und sollten noch bis Betriebsschluss am Donnerstag dauern. Aufgerufen waren rund 1500 Beschäftigte. Am Mittwochvormittag erwartete die Gewerkschaft mehrere Hundert Teilnehmer zu einer Demonstration in Kiel.

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen um die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Verdi verlangt eine Erhöhung um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als überzogen ab. Sie haben eine dreijährige Laufzeit angeboten mit drei Erhöhungsstufen: 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,3 Prozent für 2022.