Erfurt (dpa/th) - In etlichen Firmengebäuden in Thüringen sind am Donnerstag der Staub liegen und die Papierkörbe voll geblieben. Grund ist ein Warnstreik der Gebäudereiniger. Am Morgen hätten sich rund 80 Reinigungskräfte im Erfurter Streiklokal gemeldet, informierte der Einsatzleiter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Martin Kröber, auf Anfrage. Von dem Ausstand betroffen seien mehrere Unternehmen, aber auch das Technische Rathaus in Erfurt sowie eine Verdi-Bildungsstätte in Saalfeld. Ein zentraler Streitpunkt in der Tarifauseinandersetzung sind nach Angaben der Gewerkschaft Zuschläge etwa für Nachtarbeit, Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie für Überstunden bei Teilzeit.