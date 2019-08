Warnstreiks in Postbank-Filialen: Sachsen und Sachsen-Anhalt

Dresden/Magdeburg (dpa) - Zahlreiche Postbank-Filialen in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind am Freitag bestreikt worden. Nach Angaben des zuständigen Verdi-Fachbereichsleiters Marcus Borck legten etwa 450 Beschäftigte ihre Arbeit nieder, etwa 500 waren zum Warnstreik aufgerufen. Mehr als 55 Filialen in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Bautzen und Magdeburg blieben demzufolge geschlossen.