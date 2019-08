Dresden (dpa/sn) - Hunderte Beschäftigte haben mit einer "Tarifmittagspause" vor dem Werkstor des Chipherstellers Globalfoundries (GF) protestiert. Das Unternehmen weigere sich, Gespräche mit der Gewerkschaft über die Einführung eines Tarifvertrages aufzunehmen, teilte die Gewerkschaft IG BCE Nordost am Freitag mit. "Sachsen hat die niedrigste Tarifbindung in Deutschland. Das muss sich ändern", sagte Verhandlungsführer Oliver Heinrich. Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) war am Mittag vor Ort.