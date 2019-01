24. Januar 2019, 18:52 Uhr Summer Schools Go for it!

Wenn Jugendliche erstmals zum Englischlernen nach England reisen, tun sie nicht nur etwas für ihre Sprachkompetenz. Sie üben sich auch darin, ohne die Eltern klarzukommen.

Von Theresa Tröndle

Von außen sieht das Trinity College in Cambridge aus wie ein Schloss. Die imposanten Türme des altehrwürdigen Portals ragen hoch in den Himmel. Einst schritten hier schon Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking, Francis Bacon und Ludwig Wittgenstein durchs Tor. 32 Nobelpreisträger brachte das College hervor. Die Stadt Cambridge aber versprüht kleinstädtischen, gemütlichen Charme. Jeden Sommer wird sie aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Dann strömen Scharen von Kindern und Jugendlichen aus ganz Europa in die verwinkelten Gassen, um ihr Englisch zu verbessern. Für die sogenannten Summer Schools vermieten viele Hochschulen in England nach Semesterende ihre Räume an private Bildungseinrichtungen.

Die Sprache lernen Schüler aus Deutschland auch in Diskussionen über verschiedene Alltagsthemen. Die 17 Jahre alte Emma, einige Mitschüler und ihre Lehrerin Dana Vasiloiu diskutieren gerade über die Vor- und Nachteile von Home-Office. "Man spart sich zwar lange Wege zum Arbeitsplatz, dafür fehlt der soziale Kontakt zu Kollegen", sagt Emma auf Englisch. Die junge Berlinerin und ihre Mitschüler wollen sich im Kurs auf das Abitur im kommenden Jahr vorbereiten. Mit den Englischstunden in Deutschland lässt sich der Sprachunterricht nicht vergleichen, findet sie: "Der Unterricht ist interaktiver, wir sprechen hier viel mehr als zu Hause."

Gegen die Unterbringung ihrer Kinder in Gastfamilien haben viele Eltern Vorbehalte

Dass auch außerhalb des Klassenzimmers Englisch gesprochen wird, dafür sorgen die internationalen Teilnehmer. Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen aus Italien, China und Russland, einige aus Jordanien, Katar, Georgien und Taiwan. "Die Schüler lernen verschiedene Nationalitäten kennen und können internationale Freundschaften schließen", sagt Lawrie Western. Er betreut fünf Summer Schools des Sprachreiseanbieters LAL und sorgt dafür, dass sich die Universitäten und Colleges, in denen bis Mitte Juli das reguläre Semester läuft, pünktlich zur Ankunft der ausländischen Gäste in Sprachschulen verwandeln. Westerns Handy klingelt ununterbrochen. Er ist auch an Wochenenden per Notruf-Hotline 24 Stunden für die Teilnehmer erreichbar. Ein Service, der besonders die Eltern von jungen Sprachschülern ab sieben Jahren beruhigt.

Noch wirkt sich das Brexit-Chaos nicht negativ auf die Buchung von Sprachreisen aus, sagt Dieter Josef von LAL: "Bisher registrieren wir keinen Buchungsrückgang für unsere Sprachreisen nach Großbritannien." Die Buchungszahlen für London lägen sogar höher als im Vorjahr. Einer der Hauptgründe dafür sei der momentan sehr gute Wechselkurs.

In der Regel sind die Sprachschüler Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Sie alle haben täglich drei bis fünf Stunden Unterricht. Für die Nachmittage bieten die Sprachreiseveranstalter eine Vielfalt von Aktivitäten an: Segeln, Surfen, Kinobesuche, Kreativkurse oder den beliebten Ausflug nach London. Abends stehen Talent-Shows, Discos oder Strandabende auf dem Programm.

Emma ist eine von circa 61 000 deutschen Schülerinnen und Schülern pro Jahr, die an einer Sprachreise nach England teilnehmen. Sie wohnen in Campuswohnheimen und nehmen ihre Mahlzeiten in der Mensa ein. "Es gibt einen starken Trend zu Unterbringungen wie Studentenresidenzen oder Apartments. Privatunterkünfte sind immer weniger gefragt", sagt Andreas van Leeuwen, Leiter von Direkt Sprachreisen in Heidelberg. Die Entwicklung weg von der Gastfamilie erklärt er sich mit schlechten Erfahrungen von Schülern und gestiegenen Vorbehalten bei Eltern. Die Gastfamilie sei eine wichtige Komponente, tiefer in das Land einzutauchen, davon ist indes Julia Richter, Geschäftsführerin des Fachverbands Deutscher Sprachreise-Veranstalter (FDSV), überzeugt. "Es ist nicht nur die günstigste Unterbringung, sondern auch die beste Möglichkeit, die Sprache anzuwenden."

Die größte Nachfrage bei Sprachreisen gibt es nach Englisch. Circa 90 Prozent der Schüler reisen ins englischsprachige Ausland, das ergab eine Analyse des FDSV von 2017. Weit abgeschlagen folgen Französisch mit 4,3 Prozent und Spanisch mit 2,2 Prozent. In England sind Oxford und Cambridge besonders beliebt - wegen der Nähe zu den renommierten Universitäten. Gefragt sind aber auch die Seebäder Brighton und Eastbourne. "England ist seit Langem das beliebteste Ziel bei Sprachreisen - im Sommer aber oftmals überlaufen", sagt Richter. Eine Alternative sei Irland, wo die FDSV-Geschäftsführerin einen Anstieg der Buchungen beobachtet hat.

"Eltern haben oft falsche Erwartungen an Sprachreisen", hat Richter beobachtet. "Dass sich die Schulnoten bei einem zweiwöchigen Aufenthalt um ein bis zwei Noten verbessern, ist nicht möglich." Sie sieht die Sprachreisen als optimale Ergänzung zum schulischen Lernen. Wenn das Erlernte direkt angewendet wird, steigt die Selbstsicherheit bei den Kindern, und sie bauen Hemmungen ab. Mindestens ebenso wichtig wie der sprachliche ist ihrer Ansicht nach der persönliche Mehrwert. "Viele Schüler sind zum ersten Mal länger ohne Eltern unterwegs, sie werden in dieser Zeit selbständiger und erhalten einen Einblick in die jeweilige Kultur und Mentalität des Gastlandes."

Auf dem deutschen Markt für Sprachreisen agieren etwa 100 Agenturen. Aber nur bei der Hälfte handelt es sich laut FDSV um professionelle Veranstalter. Grund dafür ist, dass es einen Unterschied zwischen Anbieter und Vermittler gibt. Nur Veranstalter unterliegen dem deutschen Reiserecht, haften für die angebotenen Leistungen und stehen einem in Konfliktfällen zur Seite. Bei Vermittlern sind die Kunden nicht über das deutsche Reiserecht abgesichert.

Einfacher ist es da, auf Sprachreise zu gehen, ohne das Land zu verlassen. In ganz Deutschland werden sogenannte Sprachcamps angeboten. "Der Unterricht findet hier spielerisch statt", sagt Kristina Oehler, Sprecherin des Sprachreiseveranstalters Offaehrte, der unter anderem ein Sprachcamp auf Burg Hohensolms in Hessen anbietet. Im Gegensatz zu einer zweiwöchigen Sprachreise ins Ausland, die circa 1500 Euro kostet, belasten die Sprachcamps mit etwa 1000 Euro den Geldbeutel weniger. In den Sprachcamps unterrichten Muttersprachler die Kinder und verbringen auch die Freizeit mit ihnen - auch dann wird Englisch gesprochen. "Es ist eine Mischung aus Sprachreise und Ferienfreizeit, mit einem großen Vorteil für die Eltern: Wenn das Kind Heimweh bekommt, kann es einfacher abgeholt werden als aus dem englischsprachigen Ausland", sagt Oehler. In einem anderen Land ohne die Eltern zurechtzukommen, lernen die Kinder dann allerdings nicht.

Information: Um den passenden Sprachkurs in Großbritannien zu finden, muss man viele Möglichkeiten vergleichen und eine Reihe von Entscheidungen treffen. Deshalb sollten Eltern mehrere Monate im Voraus mit der Planung beginnen.

Zielgruppen: Angebote für Sprachreisen nach England gibt es für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und die ganze Familie. Anbieter sind zum Beispiel: EF, ESL, FHC, IST, LAL oder Lisa.

Kosten: Eine zweiwöchige Sprachreise für Kinder mit Standardkurs kostet je nach Unterbringung zwischen 1300 Euro und 1900 Euro. Günstiger sind Sprachreisen für junge Erwachsene ab 16 Jahren. Sie kosten im Durchschnitt 1100 Euro.

Unterkunft: Von der Privatunterkunft über an die Schule angeschlossene Residenzen und Apartments ist bis zum Hotel hin alles möglich.

Reisezeit: Die Summer Schools öffnen ihre Pforten von Mitte Juli an, darüber hinaus gibt es ganzjährig geöffnete Sprachschulen.