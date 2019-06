6. Juni 2019, 18:47 Uhr Studium zum Restaurator Sensibel für das kulturelle Erbe

Gemälde, Möbel oder Bücher - Restauratoren entscheiden sich meist für ein Fachgebiet.

Von Joachim Göres

Manche, die sich für ein Studium interessieren, achten zu wenig auf die vielfältigen Möglichkeiten, die Fachhochschulen ihnen bieten. An Fachhochschulen sowie Kunstakademien kann man zum Beispiel eine akademische Ausbildung zum Restaurator absolvieren.

So wie Henrik Seidel. Er studierte an der FH Erfurt am Fachbereich Konservierung und Restaurierung und machte bereits 2001 seinen Abschluss als Diplom-Restaurator. Im vergangenen Jahr war er ein halbes Jahr in Dresden als Restaurator tätig, in diesem Jahr hat er Kirchen in Ostfriesland überprüft, derzeit bessert er Altäre in Kirchen in Burgdorf bei Hannover aus. "Das sind so kleine Sachen, reinigen, konservieren, retuschieren", sagt der 43-Jährige. "Als Restaurator bin ich viel unterwegs. Das muss man wissen, wenn man in diesem Beruf als Selbständiger arbeiten will." Auf seiner Referenzliste stehen das Neue Palais in Potsdam, der Wiener Zentralfriedhof oder das Bauhaus-Museum in Weimar.

Nach dem FH-Studium in Erfurt schloss Seidel an der Uni Bamberg das Masterstudium Denkmalpflege erfolgreich ab und entschied sich dann sich für die Selbständigkeit. "In Museen etwas zu finden ist schwierig, oft gibt es nur halbe und befristete Stellen", erklärt er seinen Entschluss, den er nicht bereut hat: "So bin ich mein eigener Herr." Er bietet unter anderem die Restaurierung von Skulpturen, Gemälden und Wandmalereien an, sein Spezialgebiet sind Holzschnitzereien sowie die Rekonstruktion fehlender Skulpturenteile und Ornamentik. "Man darf bei seinen Angeboten nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig sein. Ich komme finanziell gut zurecht, wobei hilfreich ist, dass meine Frau auch verdient. Je länger man dabei ist, umso bekannter wird man und die Nachfrage wächst", sagt Seidel, dessen Atelier sich in Uetze in der Nähe von Hannover befindet. Größere Aufträge übernimmt er zusammen mit anderen Freiberuflern. Zwischendurch gibt es auch mal Auftragsflauten: "Im Winter darf es in der Kirche nicht unter vier Grad sein, sonst kann man dort nicht arbeiten."

Das Europäische Kulturerbejahr 2018 war der Anlass für den Verband der Restauratoren (VDR), unter seinen ungefähr 3000 Mitgliedern eine Umfrage zur Ausbildungs- und Berufssituation zu veranstalten. Demnach haben 95 Prozent der Befragten einen akademischen Abschluss, 15 Prozent zudem eine Handwerksausbildung. Zwei Drittel fühlen sich durch das Studium ausreichend auf das Berufsleben vorbereitet. Ein Drittel spricht von guten beziehungsweise sehr guten finanziellen Bedingungen, jeder Fünfte beklagt, dass man von seiner Arbeit den Lebensunterhalt nur ungenügend oder gar nicht bestreiten könne. Die Arbeitszufriedenheit wurde mit Schulnoten bewertet. Dabei wird die Wertschätzung durch die Kunden und die eigene praktische konservatorisch-restauratorische Tätigkeit am besten benotet (je 2,5), am schlechtesten schneidet die Bezahlung ab (3,5). Die Mehrheit der Mitglieder arbeitet selbständig. Die Hälfte von ihnen kalkuliert mit einem Stundensatz zwischen 40 und 50 Euro, mit zunehmendem Alter wird mehr Geld verlangt. Restauratorinnen und Restauratoren für moderne Kunst und Grafik verdienen am besten, Fachleute in der Archäologie am schlechtesten. Das durchschnittliche Jahreseinkommen vor Steuern liegt bei 28 000 Euro.

"Für unseren Verband ist der Masterabschluss für die Qualifikation zum Restaurator nötig. Die meisten Studierenden machen den Master, aber die Verlockung ist groß, bereits nach dem Bachelor Geld zu verdienen. Dann bleibt man Erfüllungsgehilfe und entwickelt keine Konzeptionen für die Lösung restauratorischer Probleme", sagt VDR-Präsident Jan Raue, Professor für Wandmalerei an der FH Potsdam. Er spricht von neuen Berufsfeldern für Restauratoren, für die Zukunft ist er vorsichtig optimistisch. "Die Ingenieurkammer Brandenburg ist bundesweit die erste, die Restauratoren als Mitglieder aufnimmt, wodurch der Zugang ins Versorgungswerk möglich ist. Dies ist ein Weg raus aus der Prekarisierung des Berufs." VDR-Mitglieder würden zunehmend Tätigkeiten übernehmen, die bislang Architekten und Denkmalpflegern vorbehalten waren. Nötig sei der bessere Schutz der Berufsbezeichnung - in den meisten Bundesländern könne sich jeder Restaurator nennen.

Zum Studium gehören auch Fachgebiete wie Mikrobiologie, Chemie und Kunstgeschichte

Raue beklagt nachlassendes Interesse an dem drei bis sechs Jahre dauernden Studium an einer der neun deutschen Hochschulen. Kamen in den 80er-Jahren auf einen Studienplatz elf Bewerber, so sind es heute drei. In Potsdam können jedes Jahr 28 junge Leute den Studiengang Konservierung und Restaurierung beginnen, in der unmittelbar zurückliegenden Bewerbungsrunde zählte man 40 Aspiranten.

"Wir haben zuletzt 17 neue Studierende genommen, die doppelte Zahl der Plätze steht zur Verfügung", sagt der Restaurator Gerhard D'ham, Leiter der Restaurierungswerkstatt für Stein/Keramik der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Dort können sich Studierende - zu 90 Prozent Frauen - auf eine oder zwei der insgesamt fünf Studienrichtungen spezialisieren: gefasste Holzobjekte und Gemälde, Möbel und Holzobjekte, Stein und Keramik, Wandmalerei und Architekturoberfläche sowie Schriftgut, Buch und Grafik.

Die Ausbildung erfolgt an historischen Objekten, dabei geht es unter anderem um die Untersuchung, Zieldefinition für den Erhalt, das Ausführen der entsprechenden Maßnahmen sowie die Dokumentation. Außerdem werden Grundlagen der Chemie, Physik und Mikrobiologie gelehrt, um die Prozesse bei der altersbedingten Veränderung von Materialien zu verstehen. Dozenten vermitteln den Studenten auch Grundlagen der Kunstgeschichte, Ethik und Geschichte der Restaurierung, damit ihnen die große Bedeutung historischer Zeugnisse von Kunst und Kultur bewusst wird. "Ein Mindestmaß an Beobachtungsgabe und künstlerischer Sensibilität muss vorhanden sein", sagt D'ham. Für Seidel ist das künstlerische Geschick entscheidend.

"Früher wurden im Studium die Ergebnisse von Restaurierungen viel stärker diskutiert, und man hat mehr Wert auf die Sehschulung gelegt, das fehlt heute leider. Dafür geht es zu sehr um die Dokumentation", kritisiert Ruth Keller, Professorin am Studiengang Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. "Bei uns in Dresden spielt die Vermittlung künstlerischer Techniken eine tragende Rolle. Darüber freuen wir Studierenden uns am meisten", sagt Anneke Horstmann, Studentin am Studiengang Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung und Kunst- und Kulturgut an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Weitere Studienorte sind die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, die TH Köln, die TU München sowie die Uni Mainz, die zusammen mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz ein duales Studium zum Restaurator für archäologische Objekte anbietet.

Reich kann man nicht werden, die Anforderungen sind hoch - was macht also den Reiz dieses Berufs aus? Seidel: "Die Arbeit ist so vielseitig und meistens auch entspannt. Ich möchte nicht tauschen."

Ein Überblick zum Beruf sowie zu Ausbildungsmöglichkeiten findet sich unter www.restauratoren.de.