Für eine Weiterbildung fallen viele verschiedene Kosten an. Welche kann man in die Steuererklärung einbringen?

Von Verena Wolff

Sich in seinem Fachgebiet immer wieder fortzubilden oder Expertise in einem anderen zu erwerben, ist fast schon selbstverständlich für Mitglieder der modernen Arbeitsgesellschaft. Doch zieht Weiterbildung oft erhebliche Kosten nach sich - für den Lehrgang oder das berufsbegleitende Studium selbst, aber auch für die Fahrten zur Hochschule, für Bücher, Kopien, anderes Material oder für einen Computer. Wer sein Wissen erweitert, sollte in seinen Finanzierungsplan auch einkalkulieren, wie sich die Fortbildung in der Steuererklärung bemerkbar macht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.