4. Juli 2019, 18:48 Uhr Studienberatung Coaching per Chat

Einige Hochschulen setzen bei der Beratung von Studierenden oder Studieninteressenten digitale Technologien ein.

Von Stephanie Schmidt

"Digitalisierung spielte spätestens seit Anfang dieses Jahrzehnts eine wichtige Rolle", sagt Cordula Meier vom Studierendenservice an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Hochschule gehörte zu den Pionieren im Einsatz von Chat und Social Media in der Studienberatung. "Wir wollten unser Know-how gerne teilen", sagt Meier, die ehrenamtlich auch in der Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen (GIBET) tätig ist. Das Netzwerk engagiert sich dafür, Information, Beratung und Therapie an Hochschulen zu professionalisieren.

Jeder experimentiert für sich. Doch einige Hochschulen haben Kooperationen mit anderen

Die Beratung an der Düsseldorfer Universität ist aufgeteilt in Studieninteressierte und Studierende, deren Bedürfnisse verschieden sind. "Jede Hochschule setzt in ihrer Beratung natürlich zunächst ihr eigenes Profil um, aber es gibt auch Kooperationsprojekte" sagt Meier. Gerade im digitalen Bereich gebe es Herausforderungen, die alle beträfen und bei denen man das Wissen bündeln könne. Dazu gehören Fragen des Datenschutzes und auch Lösungen für das E-Coaching.

Aktuell gibt es mehrere Beratungstools für Chats, die etliche Hochschulen nutzen. Die meisten Webinare werden über Adobe Connect angeboten. Bei Video-Tutorials und E-Coaching gibt es ebenfalls größere Schnittmengen zwischen den Hochschulen. "Häufig sind jedoch die Vielzahl der Angebote und die noch fehlenden Erfahrungen in dem Bereich ein Grund, warum diese Medien nur mäßig eingesetzt werden", sagt Meier. Wo das möglich und sinnvoll ist, könnten am Ende gemeinsame, hochschulübergreifende digitale Angebote oder Leitfäden stehen, die die wichtigsten Fragen der Studenten beantworten.