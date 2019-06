6. Juni 2019, 18:47 Uhr Studienberater und Autor "Seit dem Internetboom stehen Studierende unter Stress"

Tim Reichel im Gespräch.

Interview von Christiane Bertelsmann

Tim Reichel ist Fachstudienberater für Wirtschaftsingenieurwesen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen). Der promovierte Wirtschaftsingenieur arbeitet dort seit sieben Jahren in der Fachstudienberatung und hat nebenbei das Online-Portal Studienscheiss.de hochgezogen. Ursprünglich war seine Idee, damit Studierenden bei rechtlichen Problemen zu helfen und ihnen nervige Bürokratieaufgaben rund um das Studium abzunehmen - daher der Name "Studienscheiss". Da er merkte, dass viele junge Leute auch oder vor allem Unterstützung in Sachen Selbstorganisation und strukturiertes Lernen brauchen, spezialisierte er sich darauf. Reichel hat im Verlag Studienscheiss zahlreiche Ratgeber herausgebracht. Nach wie vor schreibt er Blog-Artikel und Bücher, ist in den sozialen Netzwerken aktiv, nebenbei promoviert hat er auch. Klar, dass sich der 31-Jährige mit Zeitmanagement bestens auskennt.

SZ: "Bachelor of Time", "24/7-Zeitmanagement: Das Zeitmanagement-Buch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-Buch zu lesen " - das sind die Titel von zweien Ihrer Bücher. Ist Zeitmanagement denn schon für Hochschüler so ein Riesenproblem?

Tim Reichel: Über meine Social-Media-Kanäle habe ich Studierende gefragt: Was ist dein größtes Problem im Studium? Die Antworten waren ganz eindeutig: Ich habe zu wenig Zeit zum Lernen, ich habe keine Zeit fürs Studium. Der "Bachelor of Time", mein erstes Buch, war meine Antwort darauf.

Ist ein eher altmodisches Medium wie ein Buch denn überhaupt das Mittel der Wahl, um als Ratgeber von jungen Menschen akzeptiert zu werden?

Über meinen Blog und durch die sozialen Medien bin ich im engen Kontakt mit den Studierenden. Deshalb konnte ich direkt fragen, in welcher Form sie sich Hilfe bei ihrem Zeitproblem wünschen würden. Ich hatte ihnen einen Videokurs, eine Lern-Software oder eine App vorgeschlagen - und auch ein Buch. Dann sind alle auf die Idee mit dem Buch aufgesprungen. Das hat mich völlig überrascht.

Wie haben Sie sich das Wissen für Ihre Bücher angeeignet?

Ich bin weder Soziologe noch Psychologe, sondern Wirtschaftsingenieur. Allerdings coache und berate ich seit sieben Jahren Studierende in der Fachstudienberatung, diese Erfahrung habe ich schon. Bei der Recherche zu meinem ersten Buch habe ich mir vier Wochen freigenommen und jedes Zeitmanagementbuch gelesen, das es in Deutschland gab. Teilweise waren diese Ratgeber völlig veraltet - was allerdings nicht heißen muss, dass die Techniken schlecht sind.

Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von demjenigen anderer Ratgeber?

Wenn ich einem Studierenden, der frustriert und gestresst ist, ein Konzept aus den Siebzigerjahren in einem verstaubten Buch anbiete, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er keinen Bock hat, das zu lesen.

Deshalb versuche ich zu zeigen, wie eine Methode geht. Dann kommt ein Beispiel, das zeigt, wie die Methode umgesetzt werden kann. Hinterher eine Aufgabe, damit die Leserin, der Leser das umsetzt. Zeitmanagement kann man nicht lesen, Zeitmanagement muss man machen. Deswegen ist etwa der "Bachelor of Time" so ausgerichtet, dass man ins Handeln kommt. Das soll ein Arbeitsbuch sein, ein Aktivitätsbuch. Das darf ich nicht überladen durch Geschichten über mich und meinen Hund oder so, wie das viele Autoren machen.

Hat sich das Phänomen der zu schnell verfliegenden Zeit bei Studierenden in den vergangenen Jahren verschärft?

Seit dem Internetboom stehen Studierende unter besonderem Stress. Denn die Informationsbereitstellung ist damit explodiert, ein Informations-Overload. Wenn sie jetzt für ein Thema recherchieren, reicht es nicht, in die Bibliothek zu gehen und dort ein Buch zu lesen. Sie googeln das Thema. Und das ist nie vorbei. Als Studierender muss man lernen, wie man effizient mit Informationen umgeht: Wie man sie beschafft, wie man sie sich einprägt und wie man Richtiges von Falschem unterscheidet - und wann man aufhört. Die Unis liefern dafür keine Hilfestellungen.

Ist die Gefahr, sich ablenken zu lassen und dadurch Zeit zu verlieren, durch das Internet größer geworden?

Durch das Internet leben wir nicht nur in Zeiten der unendlichen Informationsverfügbarkeit, sondern auch in Zeiten der unendlichen Ablenkung. Diese Ablenkung tritt immer dann ein, wenn man sie selbst zulässt, vielmehr, wenn andere Sachen nicht so gut laufen und man sich dann die Belohnung anderswo holt. Ich empfehle Techniken der medialen Abschottung. Etwa, dass man die Serie, die man so gerne weiterschauen möchte, nicht als Bedrohung der Produktivität, sondern als Belohnung sieht - für den nächsten mit sich selbst vereinbarten abgeschlossenen Arbeitsschritt.

Wie wichtig sind Pausen?

Sehr wichtig. Sie helfen dabei, langfristig konzentriert zu bleiben, aber nur, wenn man sich dann nicht mit der Aufgabe beschäftigt, sondern sich erholt. Körperlich und mental. Viele machen eine Pause, stehen auf, trinken etwas, gehen einmal draußen um den Block oder machen fünf Liegestützen, denken dabei aber die ganze Zeit weiter an den Lernstoff. Das ist keine Pause, sondern Weiterlernen mit nebenbei ein bisschen Bewegen oder Trinken. Ich muss einmal komplett abschalten, meinem Gehirn einmal kurz Ruhe gönnen. Ob ich dabei nun aus dem Fenster gucke, Social Media mache, eine halbe oder ganze Folge einer Serie schaue. Die Regel ist: halbe Stunde Arbeit, fünf Minuten Pause, zwischendurch auch eine längere Erholung. So kann man den ganzen Tag produktiv bleiben.