Studierende aus dem In- und Ausland suchen meist lange nach einer Unterkunft. Private Investoren vergrößern das Wohnungsangebot, oft in der Hoffnung auf eine hohe Verzinsung.

Eine Wohnung fürs eigene Kind kaufen und danach als Geldanlage weiterverwenden - klingt perfekt, oder? Auf was man achten muss, verrät der Finanzexperte Niels Nauhauser.

Von Bärbel Brockmann

Die Zinsen sind nahe null und werden auf Sicht auf diesem Niveau verharren. Die neuerdings wieder steigende Inflation schürt bei vielen zusätzlich die Sorge, dass das Ersparte nicht nur keine Rendite abwirft, sondern sogar schrumpft. Manch einer fragt sich daher, ob man sein Geld nicht besser in eine Immobilie investiert, zum Beispiel in eine kleine Studentenwohnung. Schließlich steigt die Zahl der Studierenden seit Jahren, die Nachfrage ist also gesichert, oder? Niels Nauhauser, Diplomkaufmann und seit 17 Jahren Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, ist da skeptisch.