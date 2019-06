6. Juni 2019, 18:47 Uhr Studentenjobs Nebenjob mit Niveau

Viele müssen arbeiten, um sich die akademische Ausbildung zu finanzieren. Am besten sucht man sich einen Job, der sich gut im Lebenslauf macht.

Von Benjamin Haerdle

Biochemie studieren und vor oder nach den Vorlesungen im Labor eines Unternehmens arbeiten, das passt gut zusammen. Doch manche Studiengänge sind so zeitaufwendig, dass einem nebenher wenig Zeit zum Jobben bleibt. (Foto: Jochen Tack/Imago)

Für viele junge Menschen ist das eine Gewohnheit: Sie jobben während des Studiums. 68 Prozent der Studierenden, das ermittelte das Deutsche Studentenwerk (DSW) in seiner jüngsten, aus dem Jahr 2017 stammenden Sozialerhebung, arbeiten nebenbei in Kneipe, Büro, Fabrik, als Babysitter oder an der eigenen Hochschule als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft.

Eine der vielen Hochschüler, die sich schon während des Studiums mit dem beruflichen Alltag vertraut machen, ist Franziska Schmidt. Von Mai 2017 bis Mai dieses Jahres arbeitete die 25-jährige Masterstudentin der Psychologie an der Universität Mannheim als Werkstudentin beim Chemiekonzern BASF am Hauptstandort Ludwigshafen. Einen Tag pro Woche jobbte sie im Personalteam der Einheit "Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property". Schmidt beschreibt die Themen, mit denen sich das Team befasst: "Wir helfen Führungskräften der Einheit unter anderem bei der Personalplanung sowie der Rekrutierung von geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nachfolgeplanung und Talentmanagement sind weitere wichtige Aufgaben, die wir begleiten." Den Job bekam sie angeboten, nachdem sie zuvor in der gleichen Einheit ein Praktikum gemacht hatte. "Mir persönlich bringt diese Zusammenarbeit mit Führungskräften und meinem HR-Team sehr viel, weil ich dadurch wichtige Einblicke in die Praxis bekomme", sagt sie. Zudem könne sie so herausfinden, in welchem Berufsfeld des Personalmanagements sie sich den Start ihrer Karriere vorstellen könne - nach dem Abschluss ihres Studiums in diesem Sommer.

Werkstudierende werden bei BASF in Ludwigshafen in vielen Bereichen gesucht, in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, Informatik, den Wirtschafts-, Sozial- oder Geisteswissenschaften. Sie werden nach dem Chemietarifvertrag für Rheinland-Pfalz bezahlt, erhalten also etwas mehr als 1500 Euro im Monat bei 20 Stunden Arbeitszeit die Woche. Meist arbeiten die Werkstudenten in zeitlich befristeten Projekten, die nicht länger als zwei Jahre dauern. "Wir wollen Studierenden ermöglichen, frühzeitig berufliche Erfahrungen zu sammeln und Arbeitsabläufe in einem Unternehmen kennenzulernen", sagt BASF-Sprecherin Verena Lilge. Für die meisten sei der Verdienst nicht die vorrangige Motivation für den Nebenjob, sondern es gehe darum, den eigenen Lebenslauf sinnvoll zum Studium zu ergänzen und sich für den Berufseinstieg besser zu wappnen. Der Einstieg in einen Werkstudentenjob gelingt häufig über ein Praktikum.

Werkstudenten bekommen später oft eine feste Stelle in der Firma, mit der sie bereits vertraut sind

Viele Studierende suchen und finden über Online-Portale einen Job, egal ob dauerhafter Nebenjob als Werkstudent, kurzfristiger Aushilfsjob oder Fulltime-Job in den Semesterferien. An vielen Hochschulen betreuen die lokalen Studentenwerke Jobbörsen und vermitteln so zwischen Arbeitgeber und Student. Das Studierendenwerk Freiburg, das neben der Universität Freiburg für elf weitere kleinere Hochschulen im Südwesten Deutschlands etwa in Kehl, Furtwangen oder Offenburg zuständig ist und als Ansprechpartner für circa 50 000 Studierende dient, zählt im Durchschnitt 1900 Besucher pro Woche auf der Webseite; etwa 800 lassen sich Details zu Jobangeboten schicken. "Kurzfristige Tagesjobs wie Hilfe für einen Umzug am Samstag oder auch Jobs in den Semesterferien lassen sich am besten vermitteln", sagt die stellvertretende Leiterin Renate Heyberger. Dagegen würden umfangreichere Nebenjobs mit bis zu 20 Stunden die Woche, etwa im Einzelhandel oder im Lager, im Unterschied zu früher eher schleppend vermittelt. "Für viele Studierende ist mit der Einführung von Bachelor und Master der zeitliche Spielraum enger geworden", sagt Heyberger. Die Anwesenheit an der Hochschule werde während der Veranstaltungen im Studium kontrolliert. Das mache es schwerer, 20 Stunden die Woche für einen Nebenjob freizuräumen.

Die meisten Studierenden, das zeigen Ergebnisse der DSW-Sozialerhebung, jobben, um Geld zu verdienen, und weniger, um sich auf den Beruf vorzubereiten. Als Gründe dafür gaben die meisten Befragten an, sich etwas mehr leisten zu wollen, von den Eltern unabhängig zu sein - oder weil es für den Lebensunterhalt notwendig sei. Erst als vierthäufigsten Grund nannten sie das Sammeln praktischer Erfahrung und das Knüpfen von Kontakten für die spätere Beschäftigung.

Klar ist: Nicht jeder Job in der Kneipe, als Kurierdienst oder als Promoter in der Fußgängerzone lässt sich als Kompetenzzuwachs im Lebenslauf verkaufen. "Es würde für Studenten Sinn machen, Jobs zu finden, die inhaltlich im Kontext mit dem eigenen Studium und der Forschung stehen, zum Beispiel als studentische Hilfskraft am eigenen Institut", sagt DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde. Doch solche Jobs sind vielerorts rar, viele Studierende müssen schlicht Geld zum Lebensunterhalt verdienen. "Wir wissen aus der Sozialerhebung, dass die Eltern in der Finanzierung ihrer Kinder an die Leistungsgrenze gekommen sind", sagt er. Beim Bafög seien die Elternfreibeträge nicht angehoben worden, die Bedarfssätze stagnierten und die Anzahl der Bafög-Geförderten sei rückläufig. Da zudem die Lebenshaltungskosten für Studierende wie etwa die Mieten stark gestiegen seien, müssten immer mehr Studenten während des Studiums mehr arbeiten.

Über die Runden kommen. Für viele ist das erst mal das Wichtigste. Dafür eignen sich typische Studentenjobs, wie Fahrradkurier, Bedienung oder Babysitter. (Foto: Imago)

An das Jobben während des Studiums hat sich Marie Deutsch längst gewöhnt. Schon im Bachelorstudium an der Universität Erlangen-Nürnberg arbeitete sie bei mehreren Unternehmen wie McKinsey und Robert Bosch. Während des Masterstudiums bewarb sie sich über die Webseite von Siemens als Werkstudentin - mit Erfolg. Seit dem vorigen August arbeitet die 26-Jährige, die derzeit ihre Masterarbeit am Lehrstuhl für strategisches Management, Innovation und Entrepreneurship an der Universität Passau schreibt, als eine von circa 5000 Werkstudenten bei Siemens in Deutschland. Dort setzt man auf die Werkstudenten. "Sie sind eine wichtige Basis für Siemens und liefern wertvollen Input aus wissenschaftlicher und fachlicher Perspektive", sagt Siemens-Sprecherin Konstanze Somborn. Sofern es von der Persönlichkeit und den Kompetenzen her passe, wolle man sie auch nach Studienabschluss halten.

Werkstudentin Marie Deutsch arbeitet 20 Stunden pro Woche in der Siemens-Zentrale in München in einer Strategieabteilung des Bereichs Human Resources, die das Wissen aus Initiativen und Forschungsprojekten zum Thema "Zukunft der Arbeit" zusammenbringt und im Unternehmen verankert. Um die verschiedenen Projekte und Initiativen zu vernetzen, organisiert sie beispielsweise Workshops und Events oder erstellt umfangreiche Recherchen, die unter anderem in den Aufbau einer Intranetseite einfließen. "An der Universität habe ich mir bereits viel theoretisches Wissen zum internationalen Management und Marketing angeeignet. Wie das ein global aufgestellter Konzern wie Siemens nun umsetzt, ist für mich sehr interessant mitzuerleben", sagt sie. Im Herbst enden ihr Job als Werkstudentin und auch ihr Studium. Dann macht sie sich auf der Suche nach einem Job - mit reichlich beruflicher Erfahrung und guten Kontakten in die Berufswelt im Gepäck.